Pakistan'da son bir yılda 100'den fazla çocuk felci vakası tespit edildi

Pakistan Ulusal Sağlık Enstitüsü ve 4 eyalet ile 2 özel yönetim bölgesinin açıkladığı verilere göre, ülkede son bir yılda 104 çocuk felci vakası kayıtlara geçti. Azad Cammu ve Keşmir ile Gilgit-Baltistan bölgelerinde ise hiç çocuk felci vakası bildirilmedi.
Raporlara göre, vakaların 75'i Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva'da tespit edildi. Ülkede çocuk felci vakası sayısı geçen sene 12, 2017'de ise sadece 8 idi.
Pakistan 1994'te başladığı çocuk felcini bitirme kampanyası çerçevesinde yıllık 20 bin olan vaka sayısını 8'e kadar düşürse de son 2 yılda bu vakalarda artış oldu. Bildirilmeyen vakaların bu duruma neden olduğu belirtiliyor.
Çocuk felci, özellikle 5 yaşından küçük çocuklarda ölüme sebep olabiliyor.