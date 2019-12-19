banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110695
ALTIN
281.355
DOLAR
5.9356
STERLİN
7.7700
EURO
6.6047
İşyerinin parasını çaldı
İŞYERİNİN PARASINI ÇALDI
Gazimağusa"da uyuşturucu: 3 tutuklu
UYUŞTURUCUDAN 3 TUTUKLU
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Flaş Haber
Sevenleri şokta
Kapat

Pakistan'da Müşerref hakkındaki idam cezasını protesto gösterisinde intihar saldırısı

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'in idam cezasına çarptırılmasını protesto eden gruba yönelik canlı bomba saldırısı düzenlendi.

Pakistan'da Müşerref hakkındaki idam cezasını protesto gösterisinde intihar saldırısı

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'in idam cezasına çarptırılmasını protesto eden gruba yönelik canlı bomba saldırısı düzenlendi.

19 Aralık 2019 Perşembe 11:41
Pakistan'da Müşerref hakkındaki idam cezasını protesto gösterisinde intihar saldırısı

Eyaletin Lakki Marvat kentindeki saldırıya ilişkin basını bilgilendiren polis yetkilisi Kasım Ali Han, gösterinin gerçekleştirildiği bölgede, protestocuların dışında çocuk felci aşısı kampanyasında görevli sağlık ekiplerinin de bulunduğunu söyledi. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildiren Han, ilk belirlemelere göre ölü ve yaralı bulunmadığını, saldırının sağlık ekiplerine yönelik olmadığını değerlendirdiklerini aktardı.

banner317
Eyaletin Aşağı Dir kentinde dün, çocuk felci aşısı yapan sağlık ekiplerini koruyan güvenlik güçlerine kimliği belirsiz kişilerce ateş açılmış ve iki polis hayatını kaybetmişti.

 

Son Güncelleme: 19.12.2019 14:52
Anahtar Kelimeler:
Pervez Müşerref
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'de erken seçimin galibi Brexit
İngiltere'de erken seçimin galibi Brexit
Yeni Güney Galler'de acil durum ilan edildi
Yeni Güney Galler'de acil durum ilan edildi
5 bin 700 yıllık sakız birçok bilgi verdi
5 bin 700 yıllık sakız birçok bilgi verdi
Fransızların yüzde 57'si emeklilik reformuna karşı
Fransızların yüzde 57'si emeklilik reformuna karşı
Azil sürecinin ardından Trump'a destek arttı
Azil sürecinin ardından Trump'a destek arttı
Trump, Senato'daki yargılamaya havale edilen üçüncü ABD Başkanı oldu
Trump, Senato'daki yargılamaya havale edilen üçüncü ABD Başkanı oldu
Facebook İstemeseniz Bile Sizi Takip Etmeye Devam Ediyor
Facebook İstemeseniz Bile Sizi Takip Etmeye Devam Ediyor
5700 Yıllık Sakızla İlk Kez O Dönemde Yaşayan Bir İnsanın Gen Haritası Çıkarıldı
5700 Yıllık Sakızla İlk Kez O Dönemde Yaşayan Bir İnsanın Gen Haritası Çıkarıldı
Polonya Yüksek Mahkemesi: Yargıyla İlgili Tasarı Geçerse Ab'den Çıkmak Gerekebilir
Polonya Yüksek Mahkemesi: Yargıyla İlgili Tasarı Geçerse Ab'den Çıkmak Gerekebilir
Avrupa Uzay Ajansı, ötegezegenleri inceleyecek aracı uzaya fırlattı
Avrupa Uzay Ajansı, ötegezegenleri inceleyecek aracı uzaya fırlattı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim