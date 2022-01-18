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Pakistan: “Çin menşeli bitkisel ilacın kovid-19 tedavisi için denemeleri başarılı”

Pakistan, Çinli bir şirketin ürettiği bitkisel ilacın Kovid-19 tedavisi için gerçekleştirilen klinik denemelerinin başarılı olduğunu duyurdu.

18 Ocak 2022 Salı 09:30
Pakistan: “Çin menşeli bitkisel ilacın kovid-19 tedavisi için denemeleri başarılı”

Yerel basındaki haberlere göre, Uluslararası Kimyasal ve Biyolojik Bilim Merkezi Başkanı Prof. Dr. İkbal Çaudri, Karaçi’de basına yaptığı açıklamada, "Juxiechang (Pekin)” tarafından üretilen "Jinhua Qinggan Granules” isimli bitkisel ilacın Omicron varyantı dahil Kovid-19’a karşı etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Çaudri, denemelerin farklı Kovid-19 varyantlarının olduğu 300 kişi ile yapıldığını ifade ederek, ilacın hafif ile orta derecedeki vakalarda yüzde 82,67 etki oranına sahip olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Çaudri, ilacın ne zaman kullanılabilir olacağına dair bilgi vermedi.

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Söz konusu ilaç, halihazırda Çin'de Kovid-19 tedavilerinde kullanılıyor.

Pakistan, 5. dalga Kovid-19 vakaları ile mücadele ediyor. Ülkede vaka sayıları geçen sene ağustostan bu yana yeniden 5 bin seviyesinin üzerine çıktı.

Pakistan genelinde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 9,45 iken Karaçi’de bu oran yüzde 40'a ulaştı.

Ülkedeki vaka sayıları son bir haftada yüzde 170, Kovid-19 sebebiyle ölümler ise yüzde 62 oranında arttı.


 

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Son Güncelleme: 18.01.2022 10:35
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