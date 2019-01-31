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Pablo Escobar'la ünlü kapı kaldırılıyor

Pablo Escobar'la ünlü kapı kaldırılıyor

31 Ocak 2019 Perşembe 13:40
Pablo Escobar'la ünlü kapı kaldırılıyor

Kolombiya'da uyuşturucu baronu Pablo Emilio Escobar Gaviria ile üne kavuşan Hacienda Napoles Tematik Parkı'nın girişinde bulunan "Hacienda Napoles" kapısını kaldırma çalışmaları başladı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, başkent Bogota ile Medellin kentleri arasında yer alan, Escobar tarafından çiftlik olarak inşa edilen ancak ölümünden sonra tematik parka dönüştürülen Hacienda Napoles Tematik Parkı'nın girişindeki Hacienda Napoles kapısını sökme işlemleri sürüyor.

Tematik Parkın Genel Direktörü Oscar Jairo Orozco, Narcos dizisiyle de ününü artıran kapının ülkenin imajına zarar verdiğini ve Kolombiya'nın, uyuşturucu baronunu anımsatan bir sembolle anılmasını istemedikleri için bu karara vardıklarını söyledi.

Kapının yerinden sökülmesinde geç bile kalındığını kaydeden Orozco, Escobar'ın öldürdüğü kurbanlara saygı için bu kararın alındığını belirtti.

Orozco, kapıyı her yıl binlerce turistin ziyaret ettiğine ancak etik gerekçelerin daha belirleyici olduğuna dikkati çekti.

Parkın da bulunduğu Antioquia bölgesinde uyuşturucu olaylarıyla anılan diğer yapıların da yavaş yavaş yıkılacağı belirtildi.

HACİENDA NAPOLES KAPISI

Yapım şirketi Netflix'te yayınlanan ve Pablo Escobar'ın hayatını anlatan "Narcos" dizisiyle ününü artıran Hacienda Napoles kapısı, Escobar'ın 7 bin dönümlük çiftliğinin girişi olarak inşa ettirilmişti.

İçinde bir futbol sahası, köşk, dinozor heykelleri, suni göller, boğa güreşi arenası, uçak pisti, tenis kortu, hayvanat bahçesi bulunan çiftlik, 1993'te Escobar'ın ölümüyle istilaya uğramış ve yağmalanmıştı.

2007'de tematik park haline dönüştürülen alanda, ABD'ye ilk uyuşturucu sevkiyatının yapıldığı uçağın replikası da bulunuyor.

Parkın ziyaretçileri, alana girmeden önce HaciendaNapoles kapısı önünde bolca fotoğraf çektiriyordu.
 

Son Güncelleme: 31.01.2019 16:53
Anahtar Kelimeler:
Pablo Escobar
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