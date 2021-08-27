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Özbekistan’da domates kullanılarak yenilebilir aşı çalışmaları yapılıyor

Özbekistan’da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele kapsamında domates kullanılarak yenilebilir aşı üretmek için çalışmalar yürütülüyor.

27 Ağustos 2021 Cuma 16:30
Özbekistan’da domates kullanılarak yenilebilir aşı çalışmaları yapılıyor

Özbekistan Yenilikçi Kalkınma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bilimler Akademisine bağlı Genomik ve Biyoenformatik Merkezinde görevli Özbek bilim insanlarının, domateslerin genetiğini değiştirerek yeni tip koronavirüse karşı yenilebilen aşı geliştirmek için çalışmalar yaptığı bildirildi.

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Özbek bilim insanlarının söz konusu domatesi elde etmek için ülkede saptanan koronavirüsün taç kısmını klonladıkları ve bitki hücresine yerleştirdikleri kaydedilen açıklamada, test sonucunda bu bitki hücrelerinin aşı görevi yaptığı belirtildi.

Açıklamada, merkeze ait laboratuvardaki domates fidelerinde 2 ay sonra aşı niteliğinde domates yetişeceği ifade edilerek bu domatesleri yiyen kişilerin virüse karşı antikor üretmesinin beklendiği vurgulandı.

Genomik ve Biyoenformatik Merkezi Müdür Yardımcısı Zabardast Buriyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu aşıyla ilgili bilimsel çalışmaların ocak ayında başladığını, hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin sürdüğünü belirtti. Buriyev, hayvan deneyleri biter bitmez klinik denemelerin ilk aşamasına başlayacaklarını kaydetti

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Son Güncelleme: 27.08.2021 16:45
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