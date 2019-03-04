Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
şiddetli yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104266
ALTIN
222.630
DOLAR
5.3820
STERLİN
7.1079
EURO
6.1002
Uyuşturucu zanlısına 4 gün ek tutukluluk
UYUŞTURUCU ZANLISINA 4 GÜN EK...
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
UYUŞTURUCU ZANLISI TUTUKSUZ YARGILANACAK
TBMM Başkanı Şentop yarın KKTC’ye geliyor
TBMM BAŞKANI ŞENTOP YARIN KKTC’YE...
Haftalık trafik raporu: 68 kaza, 21 yaralı
HAFTALIK TRAFİK RAPORU: 68 KAZA,...
banner282

Özbekistan-tacikistan Arasındaki Sınır Kapısı Açıldı

ÖZBEKİSTAN İLE TACİKİSTAN ARASINDAKİ

Özbekistan-tacikistan Arasındaki Sınır Kapısı Açıldı

ÖZBEKİSTAN İLE TACİKİSTAN ARASINDAKİ

04 Mart 2019 Pazartesi 13:05
Özbekistan-tacikistan Arasındaki Sınır Kapısı Açıldı

ÖZBEKİSTAN İLE TACİKİSTAN ARASINDAKİ "BABATAĞ” SINIR KAPISI UZUN BİR ARADAN SONRA YENİDEN FAALİYETE BAŞLADI

Taşkent, 4 Mart 19 (.): Özbekistan ile Tacikistan arasındaki "Babatağ” sınır kapısı, uzun bir aradan sonra yeniden faaliyete başladı.
Tacikistan Sınır Koruma Birlikler Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, yeniden faaliyete başlayan sınır kapısının açılışına ilişkin tören düzenlendi.
Her iki ülkeden çok sayıda vatandaşın da yer aldığı törende, Özbekistan Sınır Koruma Birliği Komutanı RuslanMirzayev ile Tacikistan Sınır Koruma Birliği Komutanı RacabaliRahmanali de hazır bulundu.
Törende, ülkenin Özbekistan ile sınırındaki “Babatağ” sınır geçiş noktası yeniden hizmete açıldı.
Söz konusu sınır kapısı Tacikistan’ın Hisar ve Özbekistan’ın Sariasya ilçelerini birbirine bağlayacak.
Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman’ın geçen sene Özbekistan’a yaptığı ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile yaptığı görüşmede “Babatağ” sınır kapısının açılmasına ilişkin mutabakat sağlanmıştı.
Geçen sene Özbekistan ile Tacikistan arasındaki "Cartepa", "Kuşkent", "Uçturgan", "Havastabad", "Bekabad", "Pap", "Ravat", "Gülbahar" karayolu ve "Amuzang" demir yolu sınır kapıları uzun bir aradan sonra yeniden faaliyete açılmıştı.
Tacikistan'ın kurmak istediği hidroelektrik santrale Özbekistan'ın karşı çıkmasından dolayı iki ülke arasında anlaşmazlıklar meydana gelmiş ve bunun üzerine 2005-2008 yıllarında bazı sınır kapıları kapatılmıştı.
(AA/TUĞ/FEZ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nijerya'daki
Nijerya'daki "lassa Sıtması" Salgınında hayatını Kaybedenlerin Sayısı 83'e Yükseldi
İran'da Ambulans Helikopter Düştü: 5 Ölü
İran'da Ambulans Helikopter Düştü: 5 Ölü
Pakistan-hindistan Sınırında Karşılıklı Ateş Açıldı
Pakistan-hindistan Sınırında Karşılıklı Ateş Açıldı
Pekin Yönetimi, Yerleşimin Az Olduğu Bölgeleri
Pekin Yönetimi, Yerleşimin Az Olduğu Bölgeleri "robot Kuşlarla" İzliyor
Pakistan'da Kayıp Dağcıları Arama Çalışması Tekrar Başladı
Pakistan'da Kayıp Dağcıları Arama Çalışması Tekrar Başladı
Moon'dan Nükleer Görüşmelerin Hızla Yeniden Başlaması Çağrısı
Moon'dan Nükleer Görüşmelerin Hızla Yeniden Başlaması Çağrısı
"keşmir Sorununu Çözen Nobel'e Layıktır"
Kenya'da Helikopter Düştü: 5 Ölü
Kenya'da Helikopter Düştü: 5 Ölü
Japonya'nın yerli yolcu uçağı test uçuşuna başladı
Japonya'nın yerli yolcu uçağı test uçuşuna başladı
Afganistan'da Sel 8 Can Aldı
Afganistan'da Sel 8 Can Aldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim