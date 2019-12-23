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Özbekistan\'daki Genel Seçimin Sonuçları Açıklandı

MERKEZ SEÇİM KOMİSYONU BAŞKANI ABDUSELAMOV: “LİBERAL DEMOKRAT PARTİ 43, MİLLİ YÜKSELİŞ PARTİSİ 35, \'ADALET\' SOSYAL DEMOKRAT PARTİSİ 21, HALK DEMOKRAT PARTİSİ 18 VE EKOLOJİ PARTİSİ 11 MİLLETVEKİLLİĞİ KAZANDI”

Özbekistan\'daki Genel Seçimin Sonuçları Açıklandı

MERKEZ SEÇİM KOMİSYONU BAŞKANI ABDUSELAMOV: “LİBERAL DEMOKRAT PARTİ 43, MİLLİ YÜKSELİŞ PARTİSİ 35, \'ADALET\' SOSYAL DEMOKRAT PARTİSİ 21, HALK DEMOKRAT PARTİSİ 18 VE EKOLOJİ PARTİSİ 11 MİLLETVEKİLLİĞİ KAZANDI”

23 Aralık 2019 Pazartesi 11:30
Özbekistan\'daki Genel Seçimin Sonuçları Açıklandı

MERKEZ SEÇİM KOMİSYONU BAŞKANI ABDUSELAMOV: “LİBERAL DEMOKRAT PARTİ 43, MİLLİ YÜKSELİŞ PARTİSİ 35, 'ADALET' SOSYAL DEMOKRAT PARTİSİ 21, HALK DEMOKRAT PARTİSİ 18 VE EKOLOJİ PARTİSİ 11 MİLLETVEKİLLİĞİ KAZANDI”

22 SEÇİM BÖLGESİNDE İKİNCİ TUR YAPILACAK

Taşkent, 23 Aralık 19 : Özbekistan'da dün düzenlenen genel seçimin sonuçları açıklandı.

Merkez Seçim Komisyonu Başkan Mirza-Uluğbek Abduselamov, dün ülkede düzenlenen seçimlerde Liberal Demokrat Partinin 43, Milli Yükseliş Partisinin 35, “Adalet” Sosyal Demokrat Partisinin 21, Halk Demokrat Partisinin 18 ve Özbekistan Ekoloji Partisinin 11 milletvekilliği kazandığını bildirdi.

Abduselamov, yurt dışındaki Özbek vatandaşlar da dikkate alındığında seçime katılım oranının yüzde 67,8 olarak gerçekleştiğini belirterek seçimlerde 13 milyon 355 bin 911 seçmenin oy kullandığını söyledi.

Ülke genelindeki 150 seçim bölgesinin 128'inde ilk turda milletvekillerinin seçildiğini kaydeden Abduselamov, adayların hiçbirinin yüzde 50'den fazla oy alamadığı 22 seçim bölgesinde en çok oyu alan iki aday arasında iki hafta sonra ikinci tur seçim yapılacağını belirtti.

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Abduselamov, siyasi partilerin aldığı oy oranlarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken, seçimle ilgili usulsüzlük ve seçim yasasının ihlal edildiğine dair bazı şikayetlerin kendilerine ulaştığını ancak bunların sonuçları etkileyecek nitelikte olmadığını ifade etti.

“Yeni Özbekistan, yeni seçimler" sloganı kullanılan seçimlerde, ülkedeki 5 siyasi partiden 750 aday Yasama Meclisindeki 150 sandalye için yarıştı. Seçimlerde en çok oy alan parti, başbakan adayını belirleyerek onaylanması için devlet başkanına sunma hakkını elde edecek.

Toplam 20 milyon 596 bin 570 kayıtlı seçmenin bulunduğu Özbekistan’daki 150 seçim bölgesinde 10 bin 260 sandık kuruldu. Yurt dışındaki Özbek vatandaşlar, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelerdeki Özbekistan’ın diplomatik temsilciliklerinde 55 sandıkta oy kullandı.

Seçimi 50'den fazla ülke ile aralarında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Dünya Seçim Organları Birliği (DSOB), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Türk Konseyinin de bulunduğu kuruluşlardan 800'den fazla uluslararası gözlemci izledi. AGİT, ülkedeki parlamento seçimlerini ilk defa tam teşekküllü gözlem heyetiyle izliyor.

Seçimleri 2 bine yakın yerli ve yabancı gazeteci de takip etti.

Aralık 2014'te yapılan son parlamento seçiminde 150 sandalyeli Yasama Meclisinde Liberal Demokrat Parti 52, Milli Yükseliş Demokrat Partisi 36, Halk Demokrat Partisi 27, "Adalet" Sosyal Demokrat Partisi 20 ve Özbekistan Ekoloji Partisi 15 sandalye kazanmıştı.

(AA/RU/GÜL)

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