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Oyuncu Birol Ünel hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören 59 yaşındaki sinema ve tiyatro oyuncusu Birol Ünel yaşamını yitirdi.

04 Eylül 2020 Cuma 18:00
Oyuncu Birol Ünel hayatını kaybetti
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Bir süredir kanser tedavisi gören 59 yaşındaki sinema ve tiyatro oyuncusu Birol Ünel yaşamını yitirdi.

18 Ağustos tarihinde hastaneye yatırılan Ünel'in ölüm haberi Maxim-Gorki Tiyatrosu yönetmenlerinden Shermin Langhoff tarafından duyuruldu.

Fatih Akın'ın yönettiği Duvara Karşı, Temmuz'da ve Aşka Ruhunu Kat gibi filmlerde rol alan Ünel, Almanya'da pek çok TV projesi, tiyatro oyunu ve filmde de yer aldı.

Yönetmen Fatih Akın, Ünel hakkında Instagram'da yaptığı paylaşımda, "Huzur içinde uyu arkadaşım. Senin içindeki ışık beni her zaman çok etkilemiştir" ifadelerini kullandı.

'HAYATIMI ORGANİZE ETMEM LAZIM'

Alman Bild gazetesi, Birol Ünel'in daha önce yaşadığı alkol problemi sebebiyle sokakta yaşadığına dair haberlere yer vermişti. Gazete, "Duvara Karşı" filminde Ünel'in canlandırdığı 'sarhoş, umutsuz adam' karakterinin gerçeğe dönüştüğünü yazmıştı.

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Ünel, sokakta yatmasına ilişkin, "Bu bir zavallılık. Hayatımı yeniden organize etmem ve kendime yeni bir kulübe bulmam lazım" diye konuşmuştu.

Alkol sorunuyla ilgili olarak altı yıl önce Bild gazetesine konuşan oyuncu, "Artık alkolü biraz daha azalttım. Günde en fazla 4 ya da 5 bira içiyorum. Bir şekilde kendime geleceğim" demişti.

BİROL ÜNEL KİMDİR?

1961 yılında Mersin'in Silifke ilçesinde doğan Ünel, 68 yılında ailesiyle birlikte Almanya'ya taşındı.

Hannover Konservatuarı'nda oyunculuk eğitimi alan aktör kariyerine Der Passagier filminde aldığı rolle başladı.

Berlin Tiyatrosu'nda da rol alan Ünel, 2000 yılında yönetmen Fatih Akın'ın Temmuz'da filmindeki rolüyle tanınmaya başladı.

Ardından ise yine Fatih Akın'ın yönetmeni olduğu Altın Ayı sahibi 2004 yapımı Duvara Karşı filminde Cahit karakterine can verdi.

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Son Güncelleme: 04.09.2020 19:06
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