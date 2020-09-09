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Oxford Üniversitesi Ve Astrazeneca\'nın Testleri Bir Deneğin Rahatsızlanması Üzerine Durduruldu

Londra, 9 Eylül 20 (TAK): Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca\'nın birlikte geliştirdiği koronavirüs aşısının son aşamadaki klinik testleri, bir deneğin aşıya olumsuz tepkiler vermesi üzerine askıya alındı.

09 Eylül 2020 Çarşamba 10:10
Oxford Üniversitesi Ve Astrazeneca\'nın Testleri Bir Deneğin Rahatsızlanması Üzerine Durduruldu
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Londra, 9 Eylül 20 (TAK): Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca'nın birlikte geliştirdiği koronavirüs aşısının son aşamadaki klinik testleri, bir deneğin aşıya olumsuz tepkiler vermesi üzerine askıya alındı.

AstraZeneca'dan yapılan açıklamada, bir denekte "açıklanamayan bir hastalığın" ortaya çıkmasının ardından testlerin durdurulduğu belirtildi ve bu, "rutin bir prosedür" olarak tanımlandı.

Açıklamada, yaşanan durumun arkasındaki nedenlerin araştırılmaya başlandığı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, şu anda koronavirüs aşısı geliştirilmesini öngören dünya genelinde 176 farklı çalışma var. Bunların 33'ünde insanlar üzerinde denemeler yapılıyor, dokuz çalışma ise test sürecinin son aşamasında bulunuyor.

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Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın birlikte geliştirdiği aşı, etkili olma ihtimali yüksek çalışmalar arasında nitelendiriliyor ve yakından takip ediliyor.

Aşının birinci ve ikinci test aşamaları başarıyla tamamlandı. Kısa bir süre önce üçüncü aşamasına geçildi. Bu çalışmalara, ABD, İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika'da yaklaşık 30 bin denek katılıyor.

Oxford Üniversitesi'nden bir sözcü, "Böylesine büyük testlerde, tesadüfen bazı hastalık vakaları ortaya çıkabilir ancak bunların dikkatli bir şekilde bağımsız birimlerce kontrol edilmesi gerekir" dedi.

Oxford'un geliştirdiği aşının test çalışmaları ikinci kez askıya alınıyor. Böyle durumlarda, testlerin olayın incelenmesinin ardından genellikle kısa bir süre içerisinde yeniden başlıyor.

(BBC/FG)

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