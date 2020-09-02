banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1084
ALTIN
459.745
DOLAR
7.3668
STERLİN
9.8292
EURO
8.7149
Kapılar kısmi kapatılarak okullar ve üniversiteler açılabilir…
Kapılar kısmi kapatılarak okullar ve...
Kıbrıslı kendi gücü ile varolmuştur, NOKTA!
Kıbrıslı kendi gücü ile varolmuştur,...
Uzaktan eğitim saçmalığından vazgeçin...
Uzaktan eğitim saçmalığından vazgeçin...
Mesele devenin kendi meselesi
Mesele devenin kendi meselesi
banner364

Oxford\'un Geliştirdiği Kovid-19 Aşı Adayının Abd\'de Üçüncü Aşama Klinik Denemeleri Başladı

Ankara, 2 Eylül 20 (.): İngiltere\'de Oxford Üniversitesinin İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca iş birliğinde geliştirdiği potansiyel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üçüncü aşama klinik denemelerine ABD\'de başlandığı bildirildi.

02 Eylül 2020 Çarşamba 18:11
Oxford\'un Geliştirdiği Kovid-19 Aşı Adayının Abd\'de Üçüncü Aşama Klinik Denemeleri Başladı
banner337
banner351


Ankara, 2 Eylül 20 (.): İngiltere'de Oxford Üniversitesinin İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca iş birliğinde geliştirdiği potansiyel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üçüncü aşama klinik denemelerine ABD'de başlandığı bildirildi.
"Clinical Trials Arena" internet sitesinde yer alan habere göre, "AZD1222" adlı aşı adayı 18 yaş üstü 30 bin denek üzerinde test edilecek.
ABD Biyomedikal İleri Geliştirme İdaresi (BARDA) ve Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünün (NIAID) desteğiyle gerçekleştirilen deneme, aşı adayının güvenlik, etkinlik ve bağışıklık etkisini kitlesel ölçekte sınamayı hedefliyor. 
İnsanlarda basit soğuk algınlığına yol açan bir adenovirüsün zayıflatılmış ve kendini çoğaltamayan versiyonunu içeren aşı adayı, Kovid-19'un insan hücrelerine tutunmasını sağlayan çivi proteininin yapay şekilde ifade kazanmasını ve vücudun buna karşı koruyucu antikorlar üreterek gerçek virüse bağışıklık kazanmasını amaçlıyor.
Aşı adayının birinci ve ikinci aşama klinik denemeleri İngiltere ve Güney Afrika'da yürütülmüş, Brezilya'da 5 bin deneğin katıldığı üçüncü aşama klinik denemelere başlanmıştı.

banner341
KLİNİK DENEMELER 3 AŞAMADA YAPILIYOR
Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.
Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor. İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor. Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, binlerce denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.
33 AŞI ADAYI, KLİNİK DENEME AŞAMASINDA
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 28 Ağustos itibarıyla dünya genelinde Kovid-19'a karşı 33 aşı adayı klinik deneme, 143 aşı adayı ise klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor.
Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 26 milyona yaklaşırken, 861 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
(AA/TUĞ/ŞEB)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Irak Başbakanı Kazımı, Macron'la
Irak Başbakanı Kazımı, Macron'la "nükleer Santral" Projesını Görüştü
Hındıstan, Aralarında Pubg’nın De Bulunduğu Çın Bağlantılı 118 Mobıl Uygulamayı Yasakladı
Hındıstan, Aralarında Pubg’nın De Bulunduğu Çın Bağlantılı 118 Mobıl Uygulamayı Yasakladı
Almanya’da Yapılan Kovıd-19 Testlerı, Mevcut Laboratuvar Kapasıtesını Zorlamaya Başladı
Almanya’da Yapılan Kovıd-19 Testlerı, Mevcut Laboratuvar Kapasıtesını Zorlamaya Başladı
Abd Büyükelçisi Garber: “rumlara Silah Ambargosunun Kaldırılması Kararı Türkiye'yi Hedeflemiyor”
Abd Büyükelçisi Garber: “rumlara Silah Ambargosunun Kaldırılması Kararı Türkiye'yi Hedeflemiyor”
Fransa'da 2015'teki Charlie Hebdo Ve Yahudi Marketine Saldırılarla İlgili Dava Başladı
Fransa'da 2015'teki Charlie Hebdo Ve Yahudi Marketine Saldırılarla İlgili Dava Başladı
Abd Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Venezuela'ya Gözaltındaki Citgo Yöneticilerinin Salıverilmesi Çağrısı
Abd Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Venezuela'ya Gözaltındaki Citgo Yöneticilerinin Salıverilmesi Çağrısı
Nana Tropikal Fırtınası Orta Amerika Kıyılarına Yaklaştı
Nana Tropikal Fırtınası Orta Amerika Kıyılarına Yaklaştı
Dünya Ralli Şampiyonası Yeniden Başlıyor
Dünya Ralli Şampiyonası Yeniden Başlıyor
Pakistan'da Aşırı Yağışlarda 15 Kişi Öldü
Pakistan'da Aşırı Yağışlarda 15 Kişi Öldü
Abd'deki Protestolar Nedeniyle Leon Bölgesinde Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi
Abd'deki Protestolar Nedeniyle Leon Bölgesinde Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim