banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bin 500 TL ile geçinmenin formülünü de alalım!
Bin 500 TL ile geçinmenin...
Sağlık Bakanı’na iki konu ile ilgili sorularım
Sağlık Bakanı’na iki konu ile...
İhya dönemi bir yanda devlet kasası diğer yanda
İhya dönemi bir yanda devlet...
Bir biz var bizden içeri
Bir biz var bizden içeri
banner376
Flaş Haber
KKTC'de 28 yeni vaka
Kapat

Oxford-astrazeneca aşısı, 6-17 yaş grubundaki çocuklarda test edilecek

Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca ilaç firması, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) kaşı geliştirdikleri aşıyı, 6-17 yaş grubundaki çocuklarda test edeceklerini duyurdu.

16 Şubat 2021 Salı 12:45
Oxford-astrazeneca aşısı, 6-17 yaş grubundaki çocuklarda test edilecek
banner337
banner351

BBC'nin haberine göre, Oxford Üniversitesi St George Hastanesi, Southampton Üniversitesi Hastanesi ve Bristol Kraliyet Çocuk Hastanesinde yürütülecek klinik deney için gönüllü kayıtları başlatıldı.

300 çocuğun katılması planlanan denemede, deney grubundaki 240 çocuğa Kovid-19 aşısı, kontrol grubundaki 60 çocuğa ise menenjit aşısı yapılacak.

Deneme, aşının çocuklarda enfeksiyonu önleme etkisini ölçmeyi amaçlıyor.

banner341
Oxford-Zeneca aşısı için daha önce 18-64 yaş ve 65 yaş üzeri için klinik denemeler yürütülmüştü. 

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ve ABD ilaç şirketi Pfizer ile yine ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna da kendi geliştirdikleri Kovid-19 aşılarını 12-17 yaşlarındaki çocuklarda deneyeceklerini duyurmuştu.

Dünyada henüz çocukların kullanımı için onaylanan bir Kovid-19 aşısı bulunmuyor. Yalnızca BioNTech-Pfizer aşısı ABD'de acil kullanım kapsamında 16 yaşındakilere kadar uygulanabiliyor.

banner360
Son Güncelleme: 16.02.2021 14:16
Anahtar Kelimeler:
Oxfordastrazeneca Aşısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Spacex, Starlink ağı için 60 internet uydusunu daha uzaya fırlattı
Spacex, Starlink ağı için 60 internet uydusunu daha uzaya fırlattı
Filistin’de ilk kez mutasyona uğramış virüs tespit edildi
Filistin’de ilk kez mutasyona uğramış virüs tespit edildi
Jaguar 2025'ten itibaren sadece elektrikli araç üretecek
Jaguar 2025'ten itibaren sadece elektrikli araç üretecek
Dünya Sağlık Örgütü Astrazeneca aşısına acil kullanım onayı verdi
Dünya Sağlık Örgütü Astrazeneca aşısına acil kullanım onayı verdi
İsrail’de kovid-19 aşısı ve aşı olanlara yeşil pasaport verilmesi uygulaması protesto edildi
İsrail’de kovid-19 aşısı ve aşı olanlara yeşil pasaport verilmesi uygulaması protesto edildi
ABD'de kovid-19'un 7 ayrı mutasyonunun oluşmaya başladığı iddia edildi
ABD'de kovid-19'un 7 ayrı mutasyonunun oluşmaya başladığı iddia edildi
Fukuşima'daki 7,3'lük depremde 160 kişi yaralandı
Fukuşima'daki 7,3'lük depremde 160 kişi yaralandı
Myanmar'da protestolar sürüyor
Myanmar'da protestolar sürüyor
DSÖ'den sevindirici haber
DSÖ'den sevindirici haber
Çin'de sahte aşı: 70 kişi gözaltında
Çin'de sahte aşı: 70 kişi gözaltında

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim