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Otomobilde mahsur kalan bebeği oto hırsızı mahkumlar kurtardı

Otomobilde mahsur kalan bebeği oto hırsızı mahkumlar kurtardı

18 Şubat 2019 Pazartesi 15:50
Otomobilde mahsur kalan bebeği oto hırsızı mahkumlar kurtardı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde bir grup mahkum, polisin ricası üzerine arabada mahsur kalan bebeğin kurtarılması için "hırsızların yöntemiyle" aracın kapısını açtı.

Bir kişi, park halindeki arabasında anahtarı unutmasıyla, bir yaşındaki kızı aracın içinde mahsur kaldı. Bunun üzerine olay yerinin yakınlarında bulunan polisler, kamu yararına çalışan mahkumlara çocuğun kurtarılmasına yardımcı olmalarını istedi.

Mahkumlar "hırsızlarının yöntemiyle" arabaya ve çocuğa zarar vermeden iki dakika içinde kapıyı açmayı başardı. Sosyal medyada birçok tebrik mesajı gelirken, olay anını videosu da kısa zamanda viral oldu.

Pasco İlçesi Polis Şefi Chris Nocco, çocuğun kurtarılmasına yardımcı olan mahkumların "düşük riskli suçlular" olduğunu belirterek, "Hayatta hata yaptıklarını, kötü seçimler yaptıklarını biliyorlar ama bu olay onların da hayatta doğru olanı yapmak istediklerini gösteriyor" yorumda bulundu.

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Oto Hırsızları Bebeği Kurtardı
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