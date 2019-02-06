Osmanlı döneminde getirilen makineyle vesikalık çeken Mısırlı fotoğrafçı

Mısır'ın başkenti Kahire'de bir fotoğrafçı, müşterilerinin vesikalıklarını 120 senelik bir fotoğraf makinesiyle çekiyor.

Halen kusursuz olarak çalışan Linhof marka makine, 1890'lı yıllarda bir Macar tarafından o zamanlar Osmanlı Devleti'ne bağlı olan Mısır'a getirildi. Macar fotoğrafçı bir süre kendi açtığı stüdyoda çekim yaptıktan sonra makine ve beraberindeki tüm ekipmanı Mısırlı fotoğrafçı Bela'ya sattı.

Günümüzde stüdyoyu torun Eşref Bela işletiyor. Müşterilerin tarihi kamerayla çekilmek için özellikle geldiklerini belirten Bela, her bir fotoğrafın özenle birçok aşamadan geçtiğine dikkat çekiyor.

Kahire'nin en tanınmış stüdyolarından bir haline gelen yerin müşterileri arasında ülkenin önde gelen ünlüleri de bulunuyor.