Oscarlar sonrası Netflix ile Spielberg arasında patlak veren savaş büyüyor

Holywood'un önde gelen yönetmenlerinden Steven Spielberg'in Netflix yapımı filmlerin televizyon için üretilen eserler katagorisinde değerlendirilmesi için girişimlerde bulunacağı iddiasına Netflix'ten yanıt geldi.

Netflix sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Sinemayı seviyoruz. Bununla birlikte sevdiğimiz bazı şeyler de şunlar: Sinemaya gidecek parası olmayan ya da sinema salonu bulunmayan yerlerde yaşayan insanların da filmlere ulaşması. Her yerde, herkesin aynı anda filmlerin ilk yayınlanış keyfine varabilmesi. Sinemacılara sanatlarını paylaşabilecekleri daha fazla yol sunmak." dedi. Netflix bu gibi durumların kimseye özel olmadığını ifade etti.

İnternet üzerinden abonelerine film, dizi ya da televizyon programı içeriği sunan Netflix'in en son ürettiği yapımlardan Roma en iyi film dahil 10 dalda Oscar'a aday gösterilince tartışmalar alevlendi. En iyi film ödülünü Green Book'a kaptırırken törenden 3 Oscar'la dönen Roma 125 bağımsız sinemada sadece üç hafta gösterildikten sonra Netflix sitesi üzerinden abonelerle paylaşıldı.

Spielberg: Netflix filmleri Emmy Ödülü hak ediyor, Oscar değil

Amerikalı sinema haber sitesi Indie Wire geçen hafta, Oscarları dağıtan akademide yönetmenleri temsilen "idareci" sıfatı olan Spielberg'in "Sinema salonunda film izlenmesi ve internet platformları üzerinden film izlenmesi arasında çok ciddi fark olduğunu düşündüğünü" yazdı.

Haberde, Spielberg'in prodüksiyon şirketi Amblin'den bir sözcünün Nisan ayında gerçekleştirilecek Akademi toplantısını kastederek "Zamanı geldiğinde diğerleri de onun kampanyasına katılırsa çok mutlu olacak." dediği aktarıldı.

Akademi ise konu ile ilgili açıklamasında "Ödül verme kuralları tartışılmaya devam ediyor. Akademi bu konuyu Nisan ayındaki toplantıda değerlendirecek." dedi.

Spielberg geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajında "Netflix filmleri Emmy Ödülü (televizyon yapımları için Amerika Birleşik Devletleri'nde verilen ödül) hak ediyor ama kesinlikle Oscar değil." ifadelerini kullanmıştı.

Organize İşler Sazan Sarmalı da Netflix'te

Netflix filmlerinden bazıları festivallerde yarışabilmek ve prestijli sinema ödüllerine aday gösterilebilmek için bir hafta ila üç hafta boyunca, sınırlı sayıdaki sinemalarda gösteriliyor. Netflix filmlerinin sinema ile aynı anda internette de yayına girdiği oluyor.

Türkiye'de Yılmaz Erdoğan'ın son filmi Organize İşler Sazan Sarmalı da sinemaya girdikten iki hafta sonra Netflix üzerinden internette de yayınlanınca tartışmalara yol açmıştı.

Oscarlı yönetmen Martin Scorsese'nin Netflix yapımı 150 milyon dolar bütçeli "Irish Man" filmi, bu yıl internet platformu üzerinden izlenebilecekken Al Pacino ve Robert De Niro'yu bir araya getirecek eserin sinemalarda gösterime girip girmeyeceği merak konusu.