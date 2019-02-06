Oscar töreni 'homofobik tartışmaların' gölgesinde sunucusuz yapılacak

Sinema dünyasının en önemli ödüllerinden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) Akademi Ödülleri (OScar) 30 yıldır ilk kez bu yıl resmi bir sunucusu olmadan yapılacak.

ABC Entertainment Başkanı Karey Burke, ABC News'e yaptığı açıklamada ödül töreninin bu yıl resmi bir sunucusunun olmayacağını söyledi.

Oscar Ödül Töreni'nin sunuculuğunu yapması planlanan Amerikalı oyuncu ve komedyen Kevin Hart, aralık ayında sosyal medyadaki homofobik paylaşımlarının yol açtığı tartışma nedeniyle bu görevden çekilmişti.

2019 Oscar Ödülleri, 24 Şubat'ta ABC kanalında canlı yayımlanacak törenle sahiplerini bulacak.