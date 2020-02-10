Oscar tarihinde bir ilk

Oscar Ödülleri'nin 92 yıllık tarihinde ilk defa İngilizce dışındaki bir dilde çekilen bir film en iyi film ödülünü kazandı: Bong Joon Ho'nun yönettiği, Güney Kore yapımı Parazit filmi en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi uluslararası film kategorilerinde Oscar ödülünü kazandı.

Oscar ödülleri olarak bilinen Akademi Ödülleri'nin 92'ncisi, Pazar gecesi ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlendi.

PARAZİT" OSCAR TARİHİNE GEÇTİ

Gecenin en büyük sürprizi, en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi uluslararası film ödülünü Bong Joon Ho'nun yönettiği Güney Kore yapımı Parazit filminin alması oldu.

Böylece Oscar tarihinde ilk defa İngilizce olmayan bir film en iyi film Oscar'ını kazandı.

Filmin yapımcıları, en iyi film kategorisindeki ödülü kucaklarken bir tarih yazımına aracı oldukları için mutlu olduklarını söyledi.

Yönetmen Bong Joon Ho, aynı kategoride yer alan Martin Scorsese, Todd Phillips, Sam Mendes ve Quentin Tarantino gibi adayları geçerek ödülü kucakladı.

Parazit, en iyi uluslararası film kategorisinde de ödülü kazandıı; filmin yönetmeni Bong Joon Ho, ödülü İspanyol oyuncu Penelope Cruz'dan aldıktan sonra, "Artık bu gece içmeye hazırım" dedi.

PHOENİX, JOKER İLE "EN İYİ ERKEK OYUNCU" ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

En iyi erkek oyuncu Oscar'ını ise 2019 yılının en çok konuşulan filmlerinden olan Joker ile Joaquin Phoenix aldı.

Joaquin Phoenix, Oscar ödülü aldığı konuşmasında beklendiği gibi siyasetle ilgili mesajlar verdi.

Joaquin Phoenix, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldığı BAFTA (İngiliz Film ve Televizyon Sanat Akademisi) töreninde "sistematik ırkçılığı" eleştirmişti.

Ünlü oyuncu konuşmasında, "Sanırım diğer renkten insanlara beyaz değilseniz, burada istenmiyorsunuz mesajını gönderiyoruz" demişti.

Vegan olan Phoenix, Oscar töreninde yaptığı konuşmada ise hayvan haklarına değindi.

"Doğal hayattan koptuğumuzu düşünüyorum" diyen Phoenix, hayvanlara yapılan işkencelere değindiği konuşmasını 1993 yılında hayatını kaybeden erkek kardeşi River Phoenix'ın şarkı sözlerini söyleyerek bitirdi: "Kurtarmak için aşkla koş, huzur seni bulacaktır."

"JUDY" FİLMİ İLE "EN İYİ KADIN OYUNCU" ÖDÜLÜ RENEE ZELLWEGER’İN OLDU

En iyi kadın oyuncu ödülünü Judy filmiyle Renée Zellweger aldı.

Zellweger, bu filmde 1969 yılında hayatını kaybeden efsanevi Amerikalı oyuncu Judy Garland'ı canlandırmıştı.

Gecenin ilk ödülünü Brad Pitt en iyi yardımcı erkek oyuncu kategorisinde aldı.

Pitt, Quentin Tarantino'nun yönettiği Once Upon a Time in Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da) fimiyle Oscar heykelini kucakladı.

Ünlü oyuncu konuşmasında yönetmen Tarantino'ya teşekkür ederek bu ödülü çocukları için aldığını söyledi.

Brad Pitt daha önce yapımcı kategorisinde Oscar almıştı ancak bu ödül oyunculuk kategorisinde aldığı ilk heykel oldu.

Ödül konuşmasında "Bana konuşmam için 45 saniye verdiler, Senato'nun John Bolton'a verdiğinden daha uzun bir süre" diyen Pitt, böylece siyasete de atıfta bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden azline ilişkin yürütülen soruşturmada Senato, ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da dahil olmak üzere yeni tanıkları dinlememe yönünde karar almıştı.

En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü ise Laura Dern, Netflix yapımı 'Marriage Story' (Evlilik Hikayesi) ile aldı.

Ödülü kabul ederken yaptığı konuşmasında "Gerçek hayatta kahramanlarınızla tanışmayın derler ancak şanslıysanız onlar sizin anne babalarınız olur" diyen Laura Dern ailesine ve filmin yönetmeni Noah Baumbach'a teşekkür etti.

Oscar töreni şarkıcı ve oyuncu Janelle Monáe'nin "A Beautiful Day In The Neighborhood" filmine göndermede bulunduğu müzikli performansıyla başladı.

Gecenin sürpriz performansı ile rapçi Eminem'in 8 Miles filminin müziği Lose Yourself'i söylemesiyle meydana geldi.

Eminem bu şarkıyla 2003 yılında en iyi film müziği kategorisinde Oscar'ı almıştı.

Sinema dünyasının en popüler ve prestijli ödüllerinden biri olan Oscar Ödül Töreni'nin 92'incisi de uzun zamandır olduğu gibi sunucusuz gerçekleşti.

Diğer dallarda ödüle layık görülenlerin listesi:

En İyi Film Müziği: Joker (Hildur Guðnadóttir)

En İyi Özgün Şarkı: "(I'm Gonna) Love Me Again" Rocketman (Elton John ve Bernie Taupin)

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: Bombshell

En İyi Uyarlama Senaryo: Taika Waititi (Jojo Rabbit)

En İyi Kostüm Tasarımı: Little Women

En İyi Görsel Efekt: 1917

En İyi Kurgu: Ford vs. Ferrari

En İyi Görüntü Yönetmeni: 1917 (Roger Deakins)

En İyi Ses Kurgusu: Ford v Ferrari

En İyi Ses Miksajı: 1917

En İyi Belgesel: American Factory

En İyi Kısa Belgesel: Learning to Skateboard in a War Zone If You’re a Girl

En İyi Animasyon Filmi: Toy Story 4

En İyi Kısa Animasyon: Hair Love

En İyi Kısa Film: The Neighbor’s Window

En İyi Yapım Tasarımı: Once Upon a Time in Hollywood

En İyi Sinematografi: 1917