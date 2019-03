Ortodoks Yahudi erkekler Kudüs'te Musevi kadınların ibadet etmesini engellemeye çalıştı

Kudüs'te Yahudiler tarafından en kutsal tapınak olarak kabul edilen Ağlama Duvarı önünde toplanan ve ibadet etmek isteyen kadınlara Ultra Ortodoks Yahudi bir grup erkek engel olmaya çalıştı.

Bu sene 30'uncu yılını kutlayan 'Women of the Wall' örgütüne mensup kadınlar her ay düzenli yaptıkları ibadetlerini Ağlama Duvarı önünde de yapmaya çalıştı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne denk gelen etkinliğe çok sayıda Yahudi erkek müdahale etti. İsrail polisi yaşanan arbedede kadınlarla erkeklerin arasına girerek her iki grubu da bölgeden uzaklaştırdı. Bazı kadınlar, erkelerin protestolarına rağmen ilahiler eşliğinde ibadet etmeye devam etti.

Geleneksel kıyafetleri, fötr şapkaları ve kippalarıyla bilinen Ortodoks Yahudiler, Musevilik inancının en aşırı üyeleri kabul ediliyor. Ortodoks Yahudiler ibadethanelerde sadece erkeklerin kippa ve baş örtüsü takıp dua edebileceğini söylüyor.