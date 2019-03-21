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Orta Afrika Cumhuriyeti\'nde Yeni Kapsayıcı Hükümet Kararı

Addis Ababa, 21 Mart 19 (.): Afrika Birliği, Orta Afrika Cumhuriyeti\'nde (OAC) barışa imza atan 14 silahlı grup ve hükümetin yeni kapsayıcı bir hükümet kurulması için anlaşmaya vardığını duyurdu.

Orta Afrika Cumhuriyeti\'nde Yeni Kapsayıcı Hükümet Kararı

Addis Ababa, 21 Mart 19 (.): Afrika Birliği, Orta Afrika Cumhuriyeti\'nde (OAC) barışa imza atan 14 silahlı grup ve hükümetin yeni kapsayıcı bir hükümet kurulması için anlaşmaya vardığını duyurdu.

21 Mart 2019 Perşembe 14:31
Orta Afrika Cumhuriyeti\'nde Yeni Kapsayıcı Hükümet Kararı

Addis Ababa, 21 Mart 19 (.): Afrika Birliği, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) barışa imza atan 14 silahlı grup ve hükümetin yeni kapsayıcı bir hükümet kurulması için anlaşmaya vardığını duyurdu.

Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Komisyonu Komiseri İsmail eş-Şerkavi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa'da OAC’li taraflar arasında barış anlaşmasının uygulanmasına ilişkin görüşmelerde yeni hükümet kurulması kararının alındığını belirtti. 

Şerkavi, "Taraflar, Orta Afrika Cumhuriyeti’nde yeni kapsamlı bir hükümet kurulması konusunda anlaşmaya vardı." ifadesini kullandı. 

Ülkede, 3 Mart’ta kurulan ve muhaliflerin eleştirilerine neden olan hükümetin değişmesi bekleniyor. 

Orta Afrika Cumhuriyeti hükümeti ile silahlı gruplar arasında Sudan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen barış görüşmelerinde ön anlaşma 5 Şubat'ta Hartum'da, nihai anlaşma ise 6 Şubat'ta OAC'de imzalanmıştı.

OAC KRİZİ

OAC, 2012'de Seleka silahlı grubunun yönetime karşı ayaklanması üzerine patlak veren siyasi ve güvenlik kriziyle mücadele ediyor. Hıristiyan anti-Balaka ile çoğunluğu Müslümanlardan oluşan Seleka silahlı grupları arasında çıkan çatışmalarda bugüne kadar binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Yaklaşık yüzde 80'i hala silahlı gruplar tarafından kontrol edilen ülkede, 2016'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ardından siyasi kriz kısmen sona erse de şiddet olayları devam ediyor.

Birleşmiş Milletler, Orta Afrika'da istikrarın sağlanması için 2014'te bu ülkeye 12 bin asker göndermişti. Ülkedeki silahlı çatışmaların durması için Sudan'ın öncülüğündeki girişim, Afrika Birliği tarafından da benimsenmişti.

Bu girişim çerçevesinde Hartum, Ağustos 2018'de silahlı gruplar arasındaki barış görüşmelerine ev sahipliği yapmış, bunun sonucunda bu gruplar, barış ve siyasi istikrar için çalışma taahhüdünde bulunmuştu.

Dünyanın en fakir ülkelerinden OAC, zengin elmas, altın ve uranyum yataklarına ev sahipliği yapıyor.

(AA/TUĞ/ŞEB)

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