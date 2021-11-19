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Orta Avrupa'da vakalar arttı: Yeni tedbirler geliyor

Avusturya'nın iki eyaletinde koronavirüse ilişkin durumun ağırlaşması nedeniyle aşılılar dahil sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınırken, Çekya'da kapalı alanlara sadece aşı yaptırmış ya da hastalığı geçirmiş kişilerin girişine izin verilecek.

19 Kasım 2021 Cuma 09:40
Orta Avrupa'da vakalar arttı: Yeni tedbirler geliyor

Hafta başından itibaren kısmi sokağa çıkma yasağının uygulandığı Avusturya'da Yukarı Avusturya ve Salzburg eyaletlerinde salgının hayatı daha fazla olumsuz etkilemesi nedeniyle katı önlemlerin yürürlüğe gireceği açıklandı.

Salzburg Eyalet Başkanı Wilfried Haslauer, basına yaptığı açıklamada, gelecek haftadan itibaren 4 haftalığına uzaktan eğitime geçileceğini, iş yerlerinin kapanacağını ve bazı koşullar dışında herkesi kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurdu.

"Federal düzeyde herkesi kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması" talebi

Günlük vaka sayılarının 15 binin üzerine çıktığı ülkede, iktidara yakın çevreler, federal düzeyde herkesi kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması talep ederken, muhalefet ise buna karşı çıkıyor.

Avusturya'da son 24 saatte 15 bin 145 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 1 milyon 11 bin 465'e yükseldi. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 55 artışla 11 bin 903'e çıktı.

Çekya'da aşı şartı

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Çekya'da günlük vaka sayılarındaki artış nedeniyle yeni tedbirlerin hayata geçirileceğini açıklayan Başbakan Andrej Babis, gelecek haftadan itibaren restoran, kişisel bakım merkezleri, otel ve kültürel etkinliklere girişlerde aşı ya da iyileşmiş olma şartının aranacağı bilgisini paylaştı.

Ülkede 14 bin 119 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 1 milyon 944 bin 400'e, ölü sayısı ise 27 artarak 31 bin 769'a ulaştı.

Macaristan'da kapalı alanlar

Salgının etkili olduğu bir başka Orta Avrupa ülkesi Macaristan'da ise kapalı alanlarda maske zorunluluğu getirildi.

Devlet Bakanı Gergely Gulyas, yaptığı açıklamada, COVID-19 tedbirleri kapsamında alışveriş merkezleri, müze, tiyatro ve devlet dairelerinde maske zorunluluğu getirildiğini söyledi.

Ülkede son 24 saatte 10 bin 767 yeni vaka görüldü.

Bugüne kadar 987 bin 199 vakanın tespit edildiği ülkede, hayatını kaybedenlerin sayısı 131 artışla 32 bin 645'e yükseldi.

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