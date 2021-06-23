Orta Amerika'da göçmen dramı yaşanıyor

Daha iyi bir hayat için yola çıkıyorlar. Ancak göç yolunda önemli bir kısmı hedeflerine ulaşamıyor.

ABD'ye gitme hayaliyle yola çıkan ancak Meksika'ya geri gönderilen 3 bin 300 göçmenin zor durumda olduğu açıklandı.

New York merkezli "Önce İnsan Hakları" kuruluşunun raporuna göre,

bu göçmenler arasında kaçırılanlar, tacize ve istismara uğrayanlar bulunuyor.

"Biden'ın göçmen politikası sınırda yığılmaya yol açtı"

Zor durumdaki göçmen sayısının Joe Biden dönemindeki artışı ise dikkat çekiyor.

Raporda, Biden'ın göçmenlere kucak açan politikasının sınırda yığılmaya yol açtığına işaret edildi. Ancak sınırdan ihraç politikasının Donald Trump dönemindeki gibi uygulanmasıyla, geri gönderilen göçmen sayısının arttığına vurgu yapıldı.

"Zorla geri gönderiliyorlar"

ABD-Meksika sınırındaki dramın boyutu, Uluslararası Af Örgütü’nün raporunda da ortaya konulmuştu. Raporda, binlerce refakatsiz çocuğun zorla geri gönderilerek tehlikeye atıldıklarına dikkat çekilmişti.