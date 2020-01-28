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Orta Afrika'da silahlı gruplar arasındaki çatışmada en az 50 kişi ölü

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) kuzeydoğusunda silahlı gruplar arasında devam eden çatışmada en az 50 kişi hayatını kaybetti.

Orta Afrika'da silahlı gruplar arasındaki çatışmada en az 50 kişi ölü

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) kuzeydoğusunda silahlı gruplar arasında devam eden çatışmada en az 50 kişi hayatını kaybetti.

28 Ocak 2020 Salı 17:12
Orta Afrika'da silahlı gruplar arasındaki çatışmada en az 50 kişi ölü

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) kuzeydoğusunda silahlı gruplar arasında devam eden çatışmada en az 50 kişi hayatını kaybetti.
Haute-Kotto bölge yetkilisi Evariste Binguinidji, yerel gazeteye yaptığı açıklamada, hafta sonundan bu yana Birao bölgesinde, Orta Afrika'yı Özgürleştirme ve Adalet Hareketi (MLCJ) ile Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Yeniden Doğuşu Halk Cephesi (FPRC) üyeleri arasında silahlı çatışma yaşandığını belirtti.
Binguinidji, "Şiddet olaylarında en az 50 kişi yaşamını yitirdi. Bazı kişilerin cesedi, aileleri tarafından hemen defnedildi. Onlarca kişi de yaralandı." dedi.
Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün, yapılan ara buluculuğun ardından Birao'ya gönderildiğinin altını çizen Binguinidji, "Bölge şu anda sakin. Silahlı gruplar oradan ayrıldı ve yerinden edilen kişiler evlerine dönmeye başladı." ifadesini kullandı.

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OAC'DEKİ KRİZ
Ülkede 2013'te Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman Seleka grupları arasında çıkan ve iç savaşa dönüşen çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirmişti.
Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplar tarafından kontrol edilen ülkede, OAC hükümeti ile silahlı gruplar arasında Sudan'ın ev sahipliğinde yapılan barış görüşmelerinde nihai anlaşma 6 Şubat'ta imzalanmıştı.
Anlaşma kapsamında, silahlı grupların temsilcileri hükümette yer almaya başlamıştı.
 

Son Güncelleme: 28.01.2020 20:30
Anahtar Kelimeler:
Orta Afrika Cumhuriyeti
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