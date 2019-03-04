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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yeni hükümet kuruldu

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yeni hükümet kuruldu

04 Mart 2019 Pazartesi 07:02
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yeni hükümet kuruldu


Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC), 36 bakandan oluşan yeni hükümet kuruldu.
Cumhurbaşkanlığından yayımlanan kararnameye göre, Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera, 36 bakandan oluşan yeni hükümeti onayladı.

Cumhurbaşkanı Touadera'nın eski Kabine Direktörü Firmin Ngrebada'nın başbakan olarak görev yapacağı hükümette, önceki Başbakan Simplice Mathieu Sarandji'nin hükümetinden 13 kişi görev aldı.

Kadın bakan sayısının 8 olduğu yeni hükümette, SylvieBaipo Dışişleri Bakanı olarak görev yapacak.

Orta Afrika Cumhuriyeti hükümeti ile silahlı gruplar arasında Sudan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen barış görüşmelerinde ön anlaşma 5 Şubat'ta Hartum'da, nihai anlaşma ise 6 Şubat'ta OAC'de imzalanmıştı.

Hükümet değişikliğinin geçen ay imzalanan söz konusu barış anlaşmaları doğrultusunda yapıldığı belirtiliyor.

OAC, 2012'de Seleka silahlı grubunun yönetime karşı ayaklanması üzerine patlak veren siyasi ve güvenlik kriziyle mücadele ediyor. Hıristiyan anti-Balaka ile çoğunluğu Müslümanlardan oluşan Seleka silahlı grupları arasında çıkan çatışmalarda bugüne kadar binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Yaklaşık yüzde 80'i hala silahlı gruplar tarafından kontrol edilen ülkede, 2016'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ardından siyasi kriz kısmen sona erse de şiddet olayları devam ediyor.

Birleşmiş Milletler, Orta Afrika'da istikrarın sağlanması için 2014'te bu ülkeye 12 bin asker göndermişti. Ülkedeki silahlı çatışmaların durması için Sudan'ın öncülüğündeki girişim, Afrika Birliği tarafından da benimsenmişti.

Bu girişim çerçevesinde Hartum, ağustos 2018'de silahlı gruplar arasındaki barış görüşmelerine ev sahipliği yapmış, bunun sonucunda bu gruplar, barış ve siyasi istikrar için çalışma taahhüdünde bulunmuştu.

Dünyanın en fakir ülkelerinden OAC, zengin elmas, altın ve uranyum yataklarına ev sahipliği yapıyor.
 

Son Güncelleme: 04.03.2019 10:05
Anahtar Kelimeler:
Orta Afrika Cumhuriyeti
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