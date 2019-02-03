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Orta Afrika barış görüşmelerinde anlaşmaya varıldı

Orta Afrika barış görüşmelerinde anlaşmaya varıldı

03 Şubat 2019 Pazar 07:42
Orta Afrika barış görüşmelerinde anlaşmaya varıldı

Sudan'da yürütülen barış görüşmelerinde Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) hükümeti ile silahlı grupların anlaşmaya vardığı bildirildi.

Başkent Hartum'daki Stratejik Araştırma Akademisi'nde 24 Ocak'tan bu yana devam eden görüşmelerde OAC hükümeti ile silahlı gruplar barış anlaşması üzerinde uzlaştı.

Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Komiseri Smael Chergui, basına yaptığı açıklamada, 14 silahlı grup ile OAC hükümetinin 10 günlük müzakereler sonrası uzlaştığını, bugünün OAC halkı için büyük önem taşıdığını söyledi.

Chergui, anlaşmanın Orta Afrikalıların geçmişte yaşananları geride bırakarak geleceğe barış ve refah içinde adım atmalarını sağlayacağını ifade etti.

Müzakerelerde Orta Afrika heyetine liderlik eden OAC Devlet Bakanı Firmin Ngrebada, barış anlaşması taslağının hazır olduğunu ve yakında OAC'nin başkenti Bangui'de imzalanacağını açıkladı.

"Görüşmelerde, silahlı grupların tüm talepleri üzerinde uzlaştık." diyen Ngrebada, sonuçların memnuniyet verici olduğunu, anlaşmanın uygulanması konusundaki iyi niyetlerini koruduklarını dile getirdi.

Anlaşmanın taraflarından Anti-Balaka grubunun sözcüsü Ludovic Igor Berenger Lamaka da anlaşmanın OAC'ye barışı geri getireceğini kaydetti.

Lamaka, "Mutlulukla söyleyebilirim ki barış galip geldi, kazanan OAC halkı oldu." ifadesini kullandı.

Anlaşmanın detaylarının gün içinde açıklanması bekleniyor.

OAC, 2012'de Seleka silahlı grubunun yönetime karşı ayaklanması üzerine patlak veren siyasi ve güvenlik kriziyle mücadele ediyor. Anti-balaka silahlı grubuyla Seleka arasında çıkan çatışmalarda bugüne kadar binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Yaklaşık yüzde 80'i hala silahlı gruplar tarafından kontrol edilen ülkede 2016'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ardından siyasi kriz kısmen sona erse de şiddet olayları yaşanmaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Orta Afrika'da istikrarın sağlanması için 2014'te bu ülkeye 12 bin asker göndermişti. Ülkedeki silahlı çatışmaların durması için Sudan'ın bulunduğu girişim, Afrika Birliği tarafından da benimsenmişti. Bu girişim çerçevesinde Hartum, Ağustos 2018'de silahlı gruplar arasındaki barış görüşmelerine ev sahipliği yapmış, bunun sonucunda bu gruplar, barış ve siyasi istikrar için çalışma taahhüdünde bulunmuştu.

Son Güncelleme: 03.02.2019 10:49
Anahtar Kelimeler:
Orta AfrikaBarış Görüşmeleri
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