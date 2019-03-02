OPCW: Duma'da klor içeren kimyasal madde kullanıldı

Suriye'nin Duma kentinde, geçen yıl nisan ayında yaşanan saldırıyı araştıran uzmanlar olayda kimyasal madde kullanıldığı kanısına vardı.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), elde edilen bilgiler doğrultusunda, kentte klor içeren zehirli kimyasal kullanıldığına dair makul gerekçeleri olduğunu duyurdu.

Konuyla ilgili Temmuz ayında hazırlanan ön raporda da 40 kişinin hayatına mal olan saldırının klor gazıyla düzenlendiği kanısına varıldığı yazılmıştı. Raporda ayrıca, bölgedeki iki ayrı noktadan alınan örneklerde sinir gazına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı kaydedilmişti.

Duma'da ne olmuştu?

Suriye’de rejim ve muhalifler arasında yoğun çatışmalara sahne olan kentte, 7 Nisan'da kimyasal saldırı düzenlendiği ileri sürülmüş ve iddialar uluslararası gerginliğe yol açmıştı.

Duma’nın kontrolünü alan Suriye rejimi ve Rusya kimyasal saldırı iddialarını reddederken, ABD, İngiltere ve Fransa saldırının ardından ortak hava operasyonu düzenlemişti.