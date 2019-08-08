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On Bir Milyar Yaşındaki Galaksiler Görüntülendi

Ankara, 8 Ağustos 19 : Şili\'deki Avrupa Güney Gözlemevine (ESO) ait

On Bir Milyar Yaşındaki Galaksiler Görüntülendi

Ankara, 8 Ağustos 19 : Şili\'deki Avrupa Güney Gözlemevine (ESO) ait

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:52
On Bir Milyar Yaşındaki Galaksiler Görüntülendi

Ankara, 8 Ağustos 19 : Şili'deki Avrupa Güney Gözlemevine (ESO) ait "Atacama Büyük Milimetre/Milimetre-altı Dizisi (ALMA) Teleskobu"yla Dünya'dan milyarlarca ışık yılı uzaklıkta bulunan 39 büyük galaksi tespit edildi.

Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, teleskopla kaydedilen görüntüler, 13,7 milyar yıl önce oluşan evrenin ilk 2 milyar yıllık döneminde büyük boyutlardaki galaksilerin varlığını kanıtladı.

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Çalışmada yer alan araştırmacı Tao Wang, elde edilen bulguların evrenin oluşum aşamasının yeniden yazımına ve uzaya bakışın değişimine yol açabileceğini savundu.

Görüntülerin daha büyük ve parlak başka yıldızların da mevcut olabileceği ihtimalini arttırdığını belirten Wang, buna karşılık uzaydaki geniş toz kütlelerinin uzaklardaki yıldızların görünürlüğünü azaltabileceğine dikkati çekti.

(AA/FG)

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