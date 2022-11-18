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Ömüraliyev: “Semerkant'taki Zirvede Bu, Tüm Dünya İçin Zaten Çok Önemli Bir Mesaj Oldu“

Ömüraliyev: "(kktc'nin Tdt'ye Gözlemci Üye Kabul Edilmesi) Semerkant'taki Zirvede Bu, Tüm Dünya İçin Zaten Çok Önemli Bir Mesaj Oldu"

18 Kasım 2022 Cuma 14:00
Ömüraliyev: “Semerkant'taki Zirvede Bu, Tüm Dünya İçin Zaten Çok Önemli Bir Mesaj Oldu“

Büyükelçi Ömüraliyev, Kıbrıs Türklerinin Türk dünyasının "ayrılmaz bir parçası" olduğunu vurguladı

 Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) TDT'ye gözlemci üye kabul edilmesinin Türk devletlerini daha da yakınlaştırmak için önemli bir adım olduğunu belirterek, "Semerkant'taki zirvede bu, tüm dünya için çok önemli bir mesaj oldu" dedi.

Semerkant'ta 11 Kasım'da düzenlenen TDT 9. Zirvesi sırasında Devlet Başkanları Konseyi tarafından Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri olarak atanan Ömüraliyev, ilk kez Anadolu Ajansına (AA) değerlendirmelerde bulundu.

"Türk devletlerini daha da yakınlaştırmak için nasıl adımlar atacaksınız?" sorusuna yanıt veren Ömüraliyev, "Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz bu zirvede Türk Devletleri Teşkilatının gözlemci üyesi oldu. İnşallah Türk dünyasındaki tüm kardeşlerimiz, birlikte dünyadaki çok büyük, güçlü memleketlerden olacaklar" değerlendirmesinde bulundu.

Ömüraliyev, Semerkant zirvesinde devlet başkanlarının kendilerine talimatlarının olduğunu belirterek, "Önümüzdeki günlerde bir sonraki zirvemize kadar yapacaklarımızla ilgili bir yol haritası çizeceğiz. Ayrıca halihazırda devam eden bir gündemimiz var. Teşkilatımızın genişlemesine paralel olarak yeni işbirliği alanlarımız olacak. Tüm bunları önümüzdeki günlerde arkadaşlarımızla birlikte oturup netleştirecek ve adımlarımızı atmaya başlayacağız" dedi.

"KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olmasının dünyaya önemli bir mesaj olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Ömüraliyev, "Semerkant’taki zirvede bu, tüm dünya için zaten çok önemli bir mesaj oldu" ifadesini kullandı.

TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Ömüraliyev, Kıbrıs Türklerinin Türk dünyasının "ayrılmaz bir parçası" olduğunu vurguladı.

Ömüraliyev, "Diğer tam ve gözlemci ülkelerimizle olduğu gibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile de gerek bölgemiz gerekse küresel düzeyde barış, istikrar ve kalkınma için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenen zirvede Genel Sekreter olarak atandığını kaydeden Ömüraliyev, TDT ülkelerinin devlet başkanlarına teşekkür etti.

Ömüraliyev, TDT Genel Sekreteri olmaktan büyük onur duyduğunu belirterek, görevini en iyi şekilde yaparak Türk dünyasının birliğine, bütünlüğüne ve devletler arasındaki ilişkilerin gelişmesi için elinden gelen tüm katkıyı sağlamaya çalışacağını vurguladı.

Semerkant zirvesinin sonuçlarına değinen Ömüraliyev, "Semerkant'taki zirvenin en önemli sonucu, devlet başkanlarının Semerkant Bildirisi'ni imzalaması oldu" dedi.

Zirvede önemli kararlar alındığına dikkati çeken Ömüraliyev, daha önce Türk Konseyi ismiyle faaliyet gösteren TDT'nin kurucu belgesi olan Nahçıvan Anlaşması üzerinde düzeltmeler yapıldığını ve TDT'nin 2040 vizyonu kapsamında 2022-2026 stratejisinin onaylandığını ifade etti.

- Ticari ilişkilere yönelik atılan adımlar

Ömüraliyev, "Önümüzdeki dönemde ülkelerimiz arasında ticari ilişkileri daha da ilerletmek için üzerinde çalışılan Ticaretin Kolaylaştırılması Stratejisi ve Sadeleştirilmiş Gümrük Koridoru Kurulmasına İlişkin Anlaşma da devlet başkanlarımız tarafından kabul edilerek zirvede imzalandı" ifadesini kullandı.

Ulaştırma konusunun TDT ülkeleri arasındaki en önemli işbirliği alanlarından biri olduğunun altını çizen Ömüraliyev, liderlerin zirvede "Ulaştırma Bağlantı Programı'nı" kabul ettiğini ve "Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşması'nı" imzaladığını hatırlattı.

Ömüraliyev, öte yandan TDT üyesi ve gözlemci devletlerin ekonomileri için gerekli kaynakları sağlayacak ve ülkeler arasındaki finansal bütünleşmenin oluşmasında yardımcı olacak "Türk Yatırım Fonu"nun da kurulduğunu dile getirdi.

Ömüraliyev, bunların her birinin önemli kararlar olduğuna dikkati çekerek, gelecek dönemde Sekreterya olarak bu kararların uygulamaya geçiş süreçlerini takip edeceklerini söyledi.

- "İnşallah yakın zamanlarda bu ortak alfabe olur"

Ömüraliyev, Türk devletlerinin ortak bir alfabeye geçmesi ve dilde birlik sürecinin hızlandırılması amacıyla kurulması kararlaştırılan "Ortak Alfabe Komisyonu"na ilişkin olarak da "İnşallah yakın zamanlarda bu ortak alfabe olur, birbirimizi daha kolay anlarız." dedi.

Sovyetler Birliği zamanında Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Azerbaycan'da Kiril alfabesinin kullanıldığını hatırlatan Ömüraliyev, Türkiye de dahil olmak üzere artık büyük çoğunluğun Latin alfabesini kullandığını sözlerine ekledi.

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Son Güncelleme: 18.11.2022 14:05
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