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Omicron varyantı T hücrelerini aşmakta zorlanıyor

Bağışıklık sisteminin ikinci basamak savunmasının önemli bir parçası olan T hücrelerinin, COVID-19'un Omicron varyantını tanıma ve saldırmada etkili olduğu tespit edildi.

31 Aralık 2021 Cuma 09:16
Omicron varyantı T hücrelerini aşmakta zorlanıyor

Yale Üniversitesi ile ortak çalışmalar yapan medRxiv isimli kuruluşun araştırmasında, Omicron'un kapsamlı mutasyonlarına ve nötralize edici antikorlara karşı azaltılmış duyarlılığına rağmen "aşı veya doğal enfeksiyon tarafından harekete geçirilmiş T hücrelerinin, COVID-19'a karşı güçlü engel oluşturduğu" bilgisi paylaşıldı.

Koronavirüs aşısı olmuş veya hiç aşı yaptırmamış gönüllülerden alınan T hücrelerini Omicron virüsüne maruz bırakarak gözlemleyen bilim adamlarının hazırladıkları ön raporda, "Omicron'a karşı iyi korunmuş T hücresi bağışıklığının, şiddetli Kovid-19'dan korunmaya katkıda bulunması muhtemeldir" ifadesi yer aldı.

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Omicronda aşılıların virüsü kapma riski Delta'dan daha yüksek

Araştırmada ayrıca COVID-19'a karşı güçlendirici aşıların, bulaşma riski diğerlerine göre çok daha yüksek olan Omicron varyantına karşı enfeksiyon riskini ciddi oranda düşürdüğü vurgulandı.

Yeni bulgu, COVID-19'un Omicron varyantına yakalanan yakınlarıyla aynı evi paylaşan tam aşılıların Delta'ya göre 3 ila 4 kat daha fazla enfeksiyon kapma riski taşıdıklarını ancak takviye doz alanların bu riski oldukça azalttığını ortaya koydu.

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