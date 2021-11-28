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Omicron varyantı bugüne kadar görülen en kötü varyant

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen koronavirüs varyantı B.1.1.529'u endişe verici varyant kategorisine aldı ve varyanta Yunan alfabesinin 15. harfi olan Omicron (Türkçesiyle Omikron) adı verdi.

28 Kasım 2021 Pazar 12:00
Omicron varyantı bugüne kadar görülen en kötü varyant

WHO, ilk belirlemelere göre bu varyantın hastalığı geçiren kişileri tekrar etme potansiyelinin bulunduğunu açıkladı.

Örgüt, varyantın özelliklerini tam olarak anlamanın birkaç hafta sürebileceğini duyurdu.

Avrupa'daki ilk vaka dün Belçika'da kayıtlara geçerken bugün de İngiltere'de iki vakaya rastlandı.

Almanya ve Çekya, Omicron varyantı olduğundan şüphelendikleri birer vaka tespit ettiklerini açıkladı. Almanya'daki vakanın Güney Afrika'dan, Çekya'daki vakanın ise Namibya'dan gelen kişiler olduğu belirtildi.

Türkiye, İngiltere, AB, Avustralya, Kanada ve ABD'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülke, Güney Afrika ve bazı komşularından seyahatleri yasakladı veya kısıtladı.

BioNTech ve Moderna şirketleri mevcut aşılarının yeni varyanta etkisini incelemeye başladıklarını duyurdu.

Moderna ayrıca Omicron'a özel yeni bir hatırlatma dozu üzerinde çalışacaklarını açıkladı.

BBC Sağlık ve Bilim Muhabiri James Gallagher'a bilgi veren bir bilim insanı, varyantı "korkunç" diye niteledi, bir diğeri ise bugüne kadar gördüğü en kötü varyant olduğunu söyledi.

BBC'ye konuşan Nottingham Üniversitesi Küresel Virüs Araştırmaları Merkezi Direktörü Prof. Jonathan Ball ise "Henüz aşırı tepki vermeye gerek yok. Ama bu virüsün özelliklerini anlayana kadar dikkatli olmamız gerekiyor" dedi.

Şu ana kadar tespit edilen vakaların çoğu hala Güney Afrika'nın bir bölgesinde yoğunlaşıyor. Fakat varyantın aslında daha geniş bir şekilde yayılmış olabileceğine dair bazı ipuçları da var.

İsrail, Botsvana, Belçika ve Hong Kong'da da vakalar tespit edildi.

Akla hemen bu yeni varyantın ne hızla yayıldığı, aşıların koruyuculuğunu ne kadar aşabildiği ve ne yapmak gerektiği gibi birçok soru geliyor.

Bunların çoğuna şu anda ancak fikir yürütme yöntemiyle cevap verilebiliyor.

OMİCRON VARYANTI HAKKINDA NELER BİLİNİYOR?

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Dünya Sağlık Örgütü, varyantı bugün daha öncekiler gibi (Alfa, Beta, Delta) Yunan alfabesinden bir harfle isimlendirdi: Omicron, Türkçesiyle Omikron.

Varyant hakkındaki en önemli bilgi, çok sayıda mutasyona uğramış olması.

Güney Afrika Salgın Hastalıklarla Mücadele ve Araştırma Merkezi Başkanı Profesör Tulio de Oliveira, varyantta "sıradışı bir mutasyonlar bileşimi" olduğunu söyledi.

Profesör Tulio de Oliveira, "Bu varyant, daha önce dolaşımda olan varyantlardan çok farklı" dedi ve ekledi:

"Varyant bizi şaşırttı. Evrim sürecinde büyük bir sıçrama ve beklediğimizden çok daha fazla sayıda mutasyona uğramış."

Bir basın toplantısıyla bulguları açıklayan Oliveira, varyantta 50 mutasyon olduğunu ve bunların 30'dan fazlasının virüsün dış yüzeyindeki protein çıkıntılarında bulunduğunu söyledi.

Bu çıkıntılar virüsün vücuttaki sağlıklı hücrelere girebilmesinde hayati rol oynuyor ve bu nedenle mevcut koronavirüs aşıları bu çıkıntıları etkisizleştirmeyi hedefliyor.

Virüsün bizim sağlıklı hücrelerimizle ilk temasını sağlayan kısımlarına iyice yakından bakıldığında bu bölümde orijinal virüse göre 10 farklı mutasyon olduğu görülüyor. Oysa dünyada en son hızla yayılan Delta varyantının bu kısmında sadece iki mutasyon vardı.

Bu düzeyde bir mutasyonun muhtemelen virüsü yenemeyen tek bir hastadan yayıldığı düşünülüyor.

Yeni varyantı ilk fark eden doktorlardan Güney Afrikalı Angelique Coetzee, Omicron vakalarında hastalığın ağır geçmediğini söyledi. Coetzee varyantın "aşırı yorgunluğa" sebep olduğunu belirtti.

Güney Afrika Tıp Birliği (SAMA) Başkanı Angelique Coetzee BBC'ye yaptığı açıklamada yeni korona varyantı Omicrontaşıyan hastaların hastalığı ağır geçirmediğini söyledi. Varyantla ilgili araştırmaların henüz çok erken aşamada olduğunu belirten Coetzee "Hastalar çoğunlukla vücut ağrısından ve yorgunluktan, aşırı yorgunluktan şikayetçi oluyor ve varyantı daha çok genç nesilde görüyoruz, yaşlı insanlarda değil" dedi. Coetzee Omicrongörülen hastaların doğrudan hastaneye yatırılmadığını da sözlerine ekledi.

DİYABET VE KALP HASTALIĞI OLAN YAŞLI BİREYLER İÇİN RİSK BÜYÜK

Coetzee Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada da yeni varyantın yaşlı insanların, bilhassa diyabet ve kalp hastalığı olanların Covid-19'un çok daha ağır geçirmesine neden olabileceğini söyledi. Güney Afrika'da nüfusun yüzde 6'sı 65 yaşın üstünde. Tam aşılı olanlar ise toplam nüfusun yüzde 24'ünü oluşturuyor.

EN BELİRGİN SEMPTOM AŞIRI YORGUNLUK

Coetzee yeni varyantın semptomlarının da alışılmadık olduğunu, ancak ağır olmadığını ifade etti. Kasım ayı başında Pretoria'daki kliniğine alışılmadık Covid-19 semptomları gösteren hastalar geldiğinde yeni bir varyantın söz konusu olabileceğini fark eden Coetzee, hastaların aşırı yorgunluktan şikayetçi olduğunu söyledi. Hastalardan hiçbirinin tat ya da koku duygusunun kaybından söz etmediğini belirten Coetzee "Semptomları o kadar farklı ve daha önce tedavi ettiklerimden çok daha hafifti" dedi.

Angelique Coetzee 18 Kasım tarihinde Güney Afrika sağlık makamlarının dikkatini yeni bir varyanta sahip hastalar olduğuna çeken ilk doktor olarak biliniyor. İlk kez Güney Afrika'da tespit edilen Omicron (B.1.1.529) varyantını Dünya Sağlık Örgütü "endişe verici" olarak sınıflandırıyor.

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Son Güncelleme: 28.11.2021 14:14
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