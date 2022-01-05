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Omicron'un delta ve griple belirtileri benzer, bulaşıcılığı hızlı

05 Ocak 2022 Çarşamba 20:45
Omicron'un delta ve griple belirtileri benzer, bulaşıcılığı hızlı

ANKARA ŞEHİR HASTANESİ ACİL TIP KLİNİĞİ EĞİTİM SORUMLUSU PROF. DR. HAKAN OĞUZTÜRK: "BUNLARI AYIRT ETMEK OLDUKÇA ZOR VE HER HASTADA FARKLI SEMPTOMLAR GÖZLEMLİYORUZ. DOLAYISIYLA, ŞİKAYETLER BAŞLADIĞI ANDAN İTİBAREN PCR TESTİ YAPTIRILMASI ÇOK ÖNEMLİ" 
"ÖZELLİKLE OMİCRON VARYANTI ÇOK HIZLI YAYILDIĞI İÇİN ERKEN DÖNEMDE TEST YAPTIRILMASI VE İZOLE OLUNMASI PEK ÇOK KİŞİNİN HASTALIĞA YAKALANMASINI ENGELLEMİŞ OLUYOR"
Kovid-19'un Delta ve Omicron varyantı ile son zamanlarda sıkça görülen influenza (grip) virüsünün belirtileri birbirine oldukça benziyor.
Son günlerde Kovid-19'un Delta varyantının yanı sıra Omicron varyantı İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde vaka artışlarına sebep oldu.
Ayrıca tüm Türkiye'de mevsimsel grip vakalarında da artış yaşandı. Bu durum, akıllara bu hastalıkların semptomları arasındaki fark ve benzerliklerin neler olduğu sorusunu getirdi.
Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, üç hastalığın semptomlarının neler olduğu ve hangi sıklıkla görüldüğüne ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.
Gribin sık görülen belirtilerinin öksürük, boğaz ağrısı, ateş, burun akıntısı, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı ve nefes darlığı olduğunu aktaran Oğuztürk, hapşırığın az görülen, koku ve tat kaybının ise çok az görülen belirtilerden olduğunu ifade etti.

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Prof. Dr. Oğuztürk, Omicron varyantının sık görülen semptomlarının başında da öksürük, boğaz ağrısı, hapşırık, burun akıntısı, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı ve nefes darlığının geldiğini, ateşin az görülen, koku ve tat kaybının ise çok az görülen belirtilerinden olduğunu kaydetti.
Delta varyantında ise öksürük, boğaz ağrısı, ateş, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı, nefes darlığı şikayetlerinin sık görüldüğüne dikkati çeken Oğuztürk, hapşırık, burun akıntısı ile koku ve tat kaybının az görülen semptomlardan olduğunu aktardı.
"ŞİKAYETLER BAŞLADIĞI ANDAN İTİBAREN PCR TESTİ YAPTIRILMASI ÇOK ÖNEMLİ"
Oğuztürk, Kovid-19'un iki varyantı ile mevsimsel gribin semptomlarının birbirine çok benzediğine dikkati çekerek şöyle konuştu:
"Üç hastalığın da belirtileri birbirine çok benziyor. Bu nedenle ayırt etmek oldukça zor ve her hastada farklı semptomlar ve şikayetler gözlemliyoruz. Dolayısıyla şikayetler başladığı andan itibaren PCR testi yaptırılması çok önemli. Özellikle Omicron varyantı çok hızlı yayıldığı için erken dönemde test yaptırılması ve izole olunması pek çok kişinin hastalığa yakalanmasını engellemiş oluyor."
Hekimlerin "Hastalık yoktur hasta vardır" prensibi doğrultusunda hareket ettiğini vurgulayan Oğuztürk, bu nedenle hastayı farklı bakış açılarıyla değerlendirmek zorunda olduklarını, çünkü hiç ummadıkları anda şikayet ve semptomların ortaya çıkabileceğini ifade etti.
 

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Son Güncelleme: 05.01.2022 23:08
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