Omicron'u araştırdılar!

Hong Kong Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Omicron varyantının bronş ve akciğerlerdeki gelişimi gözlemlendi.

Sonuçlar, salgının gelecek aylardaki durumuna ayna tutacak nitelikteydi.

Öyle ki Omicron varyantının soluk borusu ve bronşlarda Delta varyantından 70 kat daha hızlı yayıldığı, akciğerlerde ise koronavirüsün ilk haline göre 10 kat daha yavaş çoğaldığı ortaya çıktı.

Söz konusu araştırma, Omicron’un çok hızlı yayıldığını ancak daha hafif enfeksiyona sebep olduğunu gösterdi.

Ancak uzmanlar virüsün çoğalma hızının, hastalığın seyrini etkileyen tek faktör olmadığına dikkat çekiyor.

Bağışıklık sisteminin virüse karşı verdiği yanıt da hastalığın seyrinde oldukça önemli.