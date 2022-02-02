Omicron, Kovid-19'un küresel yayılımında diğer varyantlardan baskın çıktı

Örgütün sitesinde yayımlanan Haftalık Kovid-19 Güncelleme Raporu'nda haftalık Kovid-19 vaka ve can kaybı artış oranları ile Omicron varyantının son durumu değerlendirildi.
24 ile 30 Ocak arasında küresel Kovid-19 vakaları, bir önceki haftaya göre hemen hemen aynı oranda artarken can kayıpları son bir haftada yüzde 9 daha fazla arttı.
Son bir hafta içinde dünya genelinde yaklaşık 22 milyon yeni Kovid-19 vakası kayıtlara geçerken virüs nedeniyle 59 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti.
İnfluenza Verilerinin Paylaşımı Küresel İnsiyatifi'nin (GISAID) son bir ayda dünyadan topladığı 433 bin 223 pozitif Kovid-19 numunesinin yüzde 93'ünün Omicron, yüzde 6,7'sinin Delta ve geri kalanların da diğer varyantlara ait olduğu belirtildi.
Bu rakamlarla birlikte Kovid-19'un küresel yayılımının Omicron üzerinden nitelendirildiği vurgulandı.