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Omicron, Kovid-19'un küresel yayılımında diğer varyantlardan baskın çıktı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un Omicron varyantının dünya genelinde diğer varyantlara büyük oranda baskın geldiğini belirterek, salgının mevcut seyrinin Omicron'un küresel yayılımı üzerinden nitelendirildiğini kaydetti.

02 Şubat 2022 Çarşamba 09:15
Omicron, Kovid-19'un küresel yayılımında diğer varyantlardan baskın çıktı

Örgütün sitesinde yayımlanan Haftalık Kovid-19 Güncelleme Raporu'nda haftalık Kovid-19 vaka ve can kaybı artış oranları ile Omicron varyantının son durumu değerlendirildi.

24 ile 30 Ocak arasında küresel Kovid-19 vakaları, bir önceki haftaya göre hemen hemen aynı oranda artarken can kayıpları son bir haftada yüzde 9 daha fazla arttı.

Son bir hafta içinde dünya genelinde yaklaşık 22 milyon yeni Kovid-19 vakası kayıtlara geçerken virüs nedeniyle 59 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti.

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Kovid-19'un Alfa, Beta, Gamma, Delta, Lambda ve Mu varyantlarının hepsinin küresel çapta varlığının azaldığı, Omicron'un ise kendinden önceki varyantların neredeyse tamamen yerini aldığı kaydedildi.

İnfluenza Verilerinin Paylaşımı Küresel İnsiyatifi'nin (GISAID) son bir ayda dünyadan topladığı 433 bin 223 pozitif Kovid-19 numunesinin yüzde 93'ünün Omicron, yüzde 6,7'sinin Delta ve geri kalanların da diğer varyantlara ait olduğu belirtildi.

Bu rakamlarla birlikte Kovid-19'un küresel yayılımının Omicron üzerinden nitelendirildiği vurgulandı.

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Son Güncelleme: 02.02.2022 10:04
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