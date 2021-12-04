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"Omicron" Güney Afrika'da 5 yaş altı çocukları vurdu

Koronavirüsün yeni varyantı Omicron'un ilk görüldüğü ülkelerden Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, 5 yaş altı çocuklardaki vaka sayısında büyük artış yaşanıyor.

04 Aralık 2021 Cumartesi 09:00
"Omicron" Güney Afrika'da 5 yaş altı çocukları vurdu

Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NICD) yetkilisi Dr. Waasila Jassat, ülkede 5 yaş altı Covid-19 vakalarında yaşanan keskin artışın endişe verici olduğunu ifade ederek "5 yaş altı vakalardaki bu artış eğilimi, daha önce gördüklerimizden çok farklı." dedi.

Jassat, bu yaş aralığındaki çocuklarda Covid-19 nedeniyle hastane başvurularda da ciddi artış yaşandığını belirterek "Şu anda hastanelere en yüksek başvuruyu 60 yaş üstü nüfusun ardından 5 yaşın altındakiler yapıyor." diye konuştu.

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Ülkede aşılanma seviyesi düşük

Hastaneye yatırılan çocukların çoğunun ebeveynlerinin aşılanmamış olduğunun tespit edildiğine dikkati çeken Jassat, 12-17 yaş aralığının aşılanma oranlarının da düşük seviyelerde olduğunu ifade etti.

Güney Afrika Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte kaydedilen 11 bin 535 vakayla ülkedeki toplam Covid-19 vaka sayısı 2 milyon 988 bin 132'ye yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 21 artarak 89 bin 843'e çıktı.

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