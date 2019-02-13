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Ölü taklidi yaparak manastırdan firar eden Rahibe Joan'ın macerası

Ölü taklidi yaparak manastırdan firar eden Rahibe Joan'ın macerası

13 Şubat 2019 Çarşamba 20:52
Ölü taklidi yaparak manastırdan firar eden Rahibe Joan'ın macerası

Tarihçiler Orta Çağ arşivlerinde bir rahibenin kendini ölü olarak göstererek manastırdan kaçış öyküsünü ortaya çıkardı. 'Dünyevi arzuların yolunu' izleyen rahibenin kendine öldü süsü verip vücuduna benzeterek hazırladığı kuklayı yaktırması sonrası manastırdan firarı, dönemin Latince kayıtlarından öğrenildi.

York Üniversitesi'nde bir grup Orta Çağ tarihçisi arşivlerde 14. yüzyılda yaşamış rahibe 'Joan of Leeds'in manastırdan kaçmak için ölü taklidi yaptığına dair notlara rastladı.

Rahibenin macerası hakkında Baş Piskopos William Melton'un 1318 tarihli notlarının bulunmasıyla hikayeye kapı aralandı. 1304-1405 arası baş psikoposluk yapan Melton'un Latince "York'taki St. Clement'in rahibesi Joan of Leeds'i evine dönmesi gerektiği konusunda uyarmak için" yazılı notu üzerine tarihçiler olayı incelemeye koyuldu.

Baş Piskopos'dan 'skandal dedikodu' uyarısı

Tarihçiler Baş Psikopos Melton'un, Beverley rahibi Dean'i ortaya çıkan skandal dedikodu hakkında bilgilendirmek için notlarına devam ettiğini söyledi. Notlarda Melton, Benedikten bir rahibe olan Joan'ı "cinsiyetinin alçak gönüllülüğünü ve dinine uygun davranmayı hiçe saymakla" suçluyor.

Baş piskoposun ayrıca firari rahibe Joan için "Fiziksel bir hastalığı taklit eden kötücül bir fikirle ölmüş gibi davrandı, kendi ruhunun sıhhati için endişelenmedi ve birçok suç ortağının yardımıyla, ki bunlar şeytani işler yapar, planlanmış bir fesatlıkla kendi bedenine benzeyen bir kuklayı yaktırarak kendini inancına adamışları kandırdı ve dini ve dindarlar için kutsal olan o yerde sahte bedeni yaktırmaktan utanmadı." şeklinde notlarıyla hikaye açığa çıktı.

Baş Piskopos'un rahibenin manastıra geri çağrılmasını istediği kayıtlarda görüldü. Ancak York Üniversitesi tarihçileri rahibe Joan'ın manastıra geri gönderilip gönderilmediğini bilemediklerini söylüyor.

Tarihçiler Orta Çağ'da dini mekanlarını terk eden pek çok keşiş ve rahibe vakasıyla karşılaştıklarını kaydediyor.

Anahtar Kelimeler:
Rahibe Joan
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