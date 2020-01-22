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Ölü sayısının 17'ye çıktığı salgının sebebi olan koronavirüs hangi ülkelere yayıldı

Çin'in Wuhan şehrinde patlak veren ve hızla yayılan koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi ve rapor edilen vaka sayısı da hızla artıyor.

Ölü sayısının 17'ye çıktığı salgının sebebi olan koronavirüs hangi ülkelere yayıldı

Çin'in Wuhan şehrinde patlak veren ve hızla yayılan koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi ve rapor edilen vaka sayısı da hızla artıyor.

22 Ocak 2020 Çarşamba 17:12
Ölü sayısının 17'ye çıktığı salgının sebebi olan koronavirüs hangi ülkelere yayıldı

Şu ana kadar Wuhan'ın başkenti olduğu Wuhan eyaletinde hastalık belirtisi gösterenlerin sayısı 444'e yükseldi.

SARS ve MERS gibi hastalıklara neden olan koronvirüs kaynaklı yeni hastalık Çin tarafından ilk olarak 3 hafta kadar önce açıklandı. 2019-nCoV olarak adlandırılan virüsün neden olduğu semptomlar şu ana kadar Çin dışında en az 5 ülkede daha görüldü. Fakat yetkililer virüsün şu ana kadar SARS'tan daha az öldürücü olduğunu açıkladı.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde 30'lu yaşlarında bir erkekte 2019-nCoV virüsü olduğu tespit edildi. Kısa bir süre önce Wuhan'ı ziyaret eden adamın 15 Ocak'ta Seattle şehrine döndükten sonra zatürre şüphesiyle hastaneye yatırıldığı açıklandı.

Japonya'da da Wuhan şehrini ziyaret eden 30'lu yaşlarda bir erkeğin virüsü taşıdığı tespit edildi. Ayrıca Güney Kore ve Tayland'ı ziyaret eden 4 Çinli'de de hastalık tespit edildi. Wuhan'dan iş gezisinden dönen bir Tayvanlı işkadının da hastalık virüsü taşıdığı onaylandı.

Meksika'da da yetkililerin ülkenin kuzeyinde olası bir vaka üzerinde incelemelerinin sürdüğü açıklandı. Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador konuyla ilgilenildiğini söyledi.


 

Son Güncelleme: 22.01.2020 20:19
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