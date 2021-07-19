Olimpiyatlar ikinci kez Japonya'da

Modern olimpiyatların başladığı 1896 yılından bu yana gerçekleştirilen 28 olimpiyat organizasyonundan 16'sı Avrupa, 6'sı Kuzey Amerika, 3'ü Asya, 2'si Avustralya ve 1'i Güney Amerika kıtasında yapıldı.

Düzenlendiği kentin adıyla anılan olimpiyat oyunları, bugüne kadar 19 ülkenin toplam 23 kentinde gerçekleştirildi. 1904 yılında Saint Louis, 1932 ve 1984'te Los Angeles, 1996 yılında da Atlanta kentinde olimpiyat oyunları yapılan ABD, toplam 4 org anizasyonla, bugüne kadar olimpiyat heyecanının en fazla yaşandığı ülke oldu.

ABD'den sonra olimpiyat oyunlarına en fazla ev sahipliği yapan ülke, 3 organizasyonla İngiltere olurken, Yunanistan, Fransa, Avustralya ve Almanya da ikişer kez olimpiyat oyunlarının organizasyonunu üstlendi.

Yunanistan'daki olimpiyat oyunlarının tamamı başkent Atina'da (1896, 2004), Fransa'daki olimpiyatlar başkent Paris'te (1900, 1924), İngiltere'deki olimpiyatlar başkent Londra'da (1908, 1948, 2012) yapılırken, Almanya'daki olimpiyatlar Berlin (1936) ve Münih'te (1972), Avustralya'dakiler ise Melbourne ve Sidney'de gerçekleştirildi.

Çin, İspanya, Güney Kore, SSCB, Kanada, Meksika, Japonya, İtalya, Finlandiya, Hollanda, Belçika ve İsveç olimpiyatlara birer kez ev sahipliği yaptı. 2020 Olimpiyatları'nı düzenleyecek Japonya, iki kez bu organizasyona ev sahipliği yapan ülkeler arasına girecek.

Bu arada 1906'da olimpiyatların 10. yılı nedeniyle Yunanistan'ın başkenti Atina'da resmi olmayan olimpiyat oyunları düzenlendi. Bu organizasyonda madalyalar verilmesine rağmen Uluslararası Olimpiyat Komitesi, bu madalyaları değerlendirmeye almadı.

Londra 3 olimpiyata ev sahi pliği yaptı

Olimpiyat oyunlarına bugüne kadar en fazla ev sahipliği yapan kent, İngiltere'nin başkenti Londra (1908, 1948 ve 2012) oldu.

Londra'yı ikişer organizasyonla Atina (1896-2004), Los Angeles (1932-1984) ve Paris (1900-1924) izledi.

Olimpiyat düzenleyen diğer şehirler ise Rio de Janeiro (2016) Pekin (2008), Sidney (2000), Atlanta (1996), Barcelona (1992), Seul (1988), Moskova (1980), Montreal 1976), Münih (1972), Meksiko (1968), Tokyo (1964), Roma (1960), Melbourne (1956), Helsinki (1952), Berlin (1936), Amsterdam (1928), Anvers (1920), Stockholm (1912), Sa int Louis (1904).

Daha önce 1964'te olimpiyatlara ev sahipliği yapan Tokyo, 2020'yi de düzenleyerek Atina, Los Angeles ve Paris gibi şehirlerin arasına girecek.

Ayrıca Tokyo, 1940 Olimpiyatları'na da ev sahipliği hakkı kazanmış ancak organizasyon savaş nedeniyle buradan alınarak Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye verildi. İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması üzerine bu kent de organizasyonu gerçekleştiremedi.

Müslüman ülkelere verilmedi

Olimpiyatları düzenleme hakkı bugüne dek nüfusunun çoğu Müslüman olan ülkelere verilmedi. İstanbul, İskenderiye, Kahire, Kuala Lumpur, Taşkent, Bakü ve Doha, toplam 14 kez adaylık başvurusu yaparken, hiçbirinde oylamayı geçemedi.

Türkiye, İstanbul'la 5 kez adaylık başvurusunda bulunup, 3 kez resmi aday statüsü kazandı ama yapılan oylamalarda olimpiyat düzenleme hakkını elde edemedi.

İstanbul, 2000, 2004, 2008, 2012 ve 2020 Olimpiyatları için adaylık başvurusunda bulundu. 2004 ve 2012'de ilk aşamayı geçemeyen Türkiye, diğer 3 olimpiyatta ise oylamalarda kaybetti.

Son 2020 Olimpiyatları oylamasında finale kalan İstanbul, daha önce bu oyunları düzenleyen Tokyo ile girdiği yarışı kazanamadı .

Olimpiyatlara adaylığını açıklayan ilk Müslüman ülke Mısır oldu. Mısır, 1916'da İskenderiye ile aday olurken, Berlin'e verilen oyunlar 1. Dünya Savaşı nedeniyle yapılamadı. 1936'da İskenderiye yeniden adaylığını açıklarken, oyunların Berlin'de yapılmasına karar verildi.

Mısır'ın başkenti Kahire ve Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur 2008'de, Özbekistan'ın başkenti Taşkent 2000'de, Azerbaycan'ın başkenti Bakü ve Katar'ın başkenti Doha da 2016 ve 2020'ye aday olmalarına rağmen seçilemediler.

32. Yaz Olimpiyat Oyunları

Tokyo Olimpiyatları, "32. Yaz Olimpiyat Oyunları" olarak anılacak olmasına karşın, bugüne kadar gerçekleştirilecek 29. olimpiyatlar olarak tarihe geçecek.

Almanya'nın Berlin kentinde yapılması planlanan 1916 Olimpiyatları, Birinci Dünya Savaşı nedeniyle gerçekleştirilemedi. 1940 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'ya verilen olimpiyat oyunlarının organizasyonu, Japonya ile Çin arasında çıkan savaş nedeniyle bu kentten alınarak Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye verildi. İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi üzerine bu kent de organizasyonu gerçekleştiremedi. 1944'te Londra'da düzenlenmesi planlanan olimpiyat oyunlar ı da yine İkinci Dünya Savaşı yüzünden yapılamadı.