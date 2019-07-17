banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99224
ALTIN
257.149
DOLAR
5.7021
STERLİN
7.0688
EURO
6.3956
Pile sakini 27 yaşındaki Kıbrıslı Türk kaçırıldı, dövüldü ve soyuldu
PİLE SAKİNİ 27 YAŞINDAKİ KIBRISLI...
45 günlük hayat mücadelesini kaybetti
ACI HABER
Tatar: “Türkiye çıkarlarımız için gerekli adımı attı”
TATAR: “TÜRKİYE ÇIKARLARIMIZ İÇİN GEREKLİ...
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR
banner307

Öldürülen Maltalı Gazeteci Galizia\'nın Davasında 3 Kişi Yargılanacak

Valetta, 17 Temmuz 19 : Malta\'da yolsuzluk konusunda yaptığı araştırmalarla tanınan ve aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden gazeteci Daphne Caruana Galizia\'nın davasında, suikasta karıştıkları gerekçesiyle üç zanlının yargılanacağı açıklandı.

Öldürülen Maltalı Gazeteci Galizia\'nın Davasında 3 Kişi Yargılanacak

Valetta, 17 Temmuz 19 : Malta\'da yolsuzluk konusunda yaptığı araştırmalarla tanınan ve aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden gazeteci Daphne Caruana Galizia\'nın davasında, suikasta karıştıkları gerekçesiyle üç zanlının yargılanacağı açıklandı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:46
Öldürülen Maltalı Gazeteci Galizia\'nın Davasında 3 Kişi Yargılanacak

Valetta, 17 Temmuz 19 : Malta'da yolsuzluk konusunda yaptığı araştırmalarla tanınan ve aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden gazeteci Daphne Caruana Galizia'nın davasında, suikasta karıştıkları gerekçesiyle üç zanlının yargılanacağı açıklandı.

Mahkeme yetkilileri yaklaşık 20 aydır tutuklu bulunan Vincent Muscat ile Alfred ve George Degiorgio kardeşlerin şimdiye dek olaya karıştığı belirlenen zanlılar olduğunu ve savcılığın soruşturmasının devam ettiğini belirtti. Mahkemenin açıklaması üç zanlının resmi kefalet talebinden birkaç gün önce geldi.

Davanın ne zaman başlayacağına dair henüz bir bilgilendirme yapılmadı. Zanlılar Aralık 2017'den beri tutuklu bulunuyor.

banner317
Polis verilerine göre olayla ilgili belirlenen tek şey Daphne Caruana Galizia'nın aracına yerleştirilen bombanın cep telefonu düzeneğiyle patlatılmış olması. Polis daha önceki açıklamasında gazeteci Galizia'yı Vincent Muscat'ın takip ettiğini ve bombayı da Degiorgio kardeşlerin patlattığını açıklamıştı.

ZANLILAR 2,5 SENE BOYUNCA TEK KELİME KONUŞMADI

Öte yandan üç zanlının Malta polisine geçen 2,5 sene boyunca olayla ilgili tek bir kelime dahi söylemediği öğrenildi. Savcılık bombalı saldırıyı planlayanların başka isimler olduğunu ve konuyla ilgili bağlantıları araştırmaya devam ettiklerini ifade etti. Gazeteci Galizia'nın yazılarının hedefinde olan Başbakan Joseph Muscat, söz konusu üç zanlıyla ilgili bilgi getirene 1 milyon euro ödül vereceğini duyurmuştu.

Avrupa Konseyi, mayıs ayı sonunda yayımladığı raporda Galizia cinayetinin yeterli derecede soruşturulmamasını eleştirmiş, mahkemenin üç ay içerisinde başlaması gerektiğini açıklamıştı.

(EURONEWS/FG)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ay Misyonu’nun 50. Yıldönümünde Tarihi Buluşma
Ay Misyonu’nun 50. Yıldönümünde Tarihi Buluşma
Kamboçya'da 83 Konteyner Plastik Atık Ele Geçirildi
Kamboçya'da 83 Konteyner Plastik Atık Ele Geçirildi
Rusya: Türkiye'ye Savaş Uçağı Sevkiyatı İçin Görüşmeler Yapabiliriz
Rusya: Türkiye'ye Savaş Uçağı Sevkiyatı İçin Görüşmeler Yapabiliriz
Brezilya'da sahte Ferrari üreten fabrikaya kilit
Brezilya'da sahte Ferrari üreten fabrikaya kilit
ABD'nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu terörist Pakistan'da yakalandı
ABD'nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu terörist Pakistan'da yakalandı
Gazze böylesini hiç yaşamadı
Gazze böylesini hiç yaşamadı
ABD dışişlerinden Türkiye ve S-400 açıklaması
ABD dışişlerinden Türkiye ve S-400 açıklaması
Brezilya'da toz sabun kutularından kokain çıktı
Brezilya'da toz sabun kutularından kokain çıktı
Peru'nun Eski Devlet Başkanı Toledo ABD'de tutuklandı
Peru'nun Eski Devlet Başkanı Toledo ABD'de tutuklandı
Fransa'da yeni Çevre Bakanı belli oldu
Fransa'da yeni Çevre Bakanı belli oldu

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim