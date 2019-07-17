Öldürülen Maltalı Gazeteci Galizia\'nın Davasında 3 Kişi Yargılanacak

Valetta, 17 Temmuz 19 : Malta'da yolsuzluk konusunda yaptığı araştırmalarla tanınan ve aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden gazeteci Daphne Caruana Galizia'nın davasında, suikasta karıştıkları gerekçesiyle üç zanlının yargılanacağı açıklandı.

Mahkeme yetkilileri yaklaşık 20 aydır tutuklu bulunan Vincent Muscat ile Alfred ve George Degiorgio kardeşlerin şimdiye dek olaya karıştığı belirlenen zanlılar olduğunu ve savcılığın soruşturmasının devam ettiğini belirtti. Mahkemenin açıklaması üç zanlının resmi kefalet talebinden birkaç gün önce geldi.

Davanın ne zaman başlayacağına dair henüz bir bilgilendirme yapılmadı. Zanlılar Aralık 2017'den beri tutuklu bulunuyor.

Polis verilerine göre olayla ilgili belirlenen tek şey Daphne Caruana Galizia'nın aracına yerleştirilen bombanın cep telefonu düzeneğiyle patlatılmış olması. Polis daha önceki açıklamasında gazeteci Galizia'yı Vincent Muscat'ın takip ettiğini ve bombayı da Degiorgio kardeşlerin patlattığını açıklamıştı.

ZANLILAR 2,5 SENE BOYUNCA TEK KELİME KONUŞMADI

Öte yandan üç zanlının Malta polisine geçen 2,5 sene boyunca olayla ilgili tek bir kelime dahi söylemediği öğrenildi. Savcılık bombalı saldırıyı planlayanların başka isimler olduğunu ve konuyla ilgili bağlantıları araştırmaya devam ettiklerini ifade etti. Gazeteci Galizia'nın yazılarının hedefinde olan Başbakan Joseph Muscat, söz konusu üç zanlıyla ilgili bilgi getirene 1 milyon euro ödül vereceğini duyurmuştu.

Avrupa Konseyi, mayıs ayı sonunda yayımladığı raporda Galizia cinayetinin yeterli derecede soruşturulmamasını eleştirmiş, mahkemenin üç ay içerisinde başlaması gerektiğini açıklamıştı.

(EURONEWS/FG)