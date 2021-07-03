Öldü sanılan adam ceset torbasının içinde kıpırdamaya başladı

Brezilya'nın Araguaina kentinde sokakta yemek satıcılığı yaparak geçimini sağlayan 71 yaşındaki adamın başına gelenler, duyanların şaşırmasına neden oldu. Sokakta motosikletiyle ilerlediği sırada yere yığılan adam, hareketsiz yatmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, adamın öldüğünü düşünerek ceset torbasına koydu. Ancak gazetecilerin de olduğu sırada torbanın kıpırdamasının ardından adamın yaşadığı anlaşıldı. Hastaneye kaldırılan adam, ambulansta can verdi.

PAZAR YERİNE ULAŞMAYA ÇALIŞIYORDU

Bir pazar yerine ulaşmaya çalışan adam motosikletin üzerinde rahatsızlanınca yere düştü. Baygın bir şekilde yerde yatan adama tesadüf eseri oradan geçmekte olan sağlık ekipleri müdahale etti. Ancak ekipler, yaşlı adamdan yaşam belirtisi alamamış olacak ki, onu bir ceset torbasına koydular.

HAREKET ETTİĞİNİ GÖRDÜ

Polis ve adli tabiplere haber veren sağlık çalışanları olay yerinden ayrılınca bir mucize gerçekleşti. Söz konusu durumu haber yapmak için hazırlanan bir muhabir cesedin bulunduğu torbanın hareket ettiğini gördü.

"10 DAKİKA BOYUNCA KALP MASAJI YAPTIM"

Gazeteci Geovanni Pereira yerel bir televizyon kanalına verdiği demeçte, ''Ben geldiğimde torba sıkı sıkı kapalıydı ancak haber yapmak için torbanın yanına yaklaştığımda hareket etmeye başladı. Polislere hemen durumu bildirdim ve torbanın fermuarını açtılar. Nefes almaya çalışıyordu. Henüz adli tabipler gelmemişti ve yardım etme içgüdüsüyle 10 dakika boyunca ona kalp masajı yaptım. Sağlık çalışanlarının da gelmesiyle hemen hastaneye kaldırıldı. Umarım yaşar'' şeklinde konuştu. Pereira, "Doğru zamanda doğru yerdeydik. Bence bu bir mucizeydi" dedi.

TALİHSİZ ADAM, HAYATA TUTUNAMADI

İlk müdahalede bulunan sağlık görevlileri yaşanan durum hakkında kendilerinin de kalp masajı uyguladığını ancak "teknik değerlendirmeye göre" öldüğünü açıkladılar. Ne olduğunu anlamak için adamın tıbbi kayıtlarına bakacaklarını belirttiler.