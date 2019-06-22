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Okul hemşiresi öğrenciyi cinsel ilişkiye zorlayınca…

Okul hemşiresi öğrenciyi cinsel ilişkiye zorlayınca…

22 Haziran 2019 Cumartesi 18:28
Okul hemşiresi öğrenciyi cinsel ilişkiye zorlayınca…

Okul hemşiresi öğrenciyi cinsel ilişkiye zorlayınca…

ABD'nin Ohio eyaletinde okullarda hemşire olarak görev yapan bir kadın, erkek bir öğrenciyi geçen yaz otelde cinsel ilişkiye zorladığını kabul etti.

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre; 48 yaşındaki Delena Clever, iki okul bölgesinde hemşirelik yapıyordu.

Clever, Deerfield Township Oteli’nde reşit olmadığı için adı anılmayan öğrenciyi cinsel ilişkiye zorladı, sonrasında ona alkol ve esrar verdi.

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Warren County Savcısı David Fornshell’e göre; genç öğrenci Clever’ın tahrik edici tavırlarına ve dokunuşlarına direndi.

Savcı Fornshell, “Reşit olmayan öğrenci en nihayetinde onun cinsel yakınlaşma hamlelerini geri çevirdi, aksi takdirde Clever kendini daha uzun süre demir parmaklıklar arkasında bulurdu” dedi.

Delena Clever, 60 gün hapis cezasına çarptırılırken, ‘seks suçlusu’ olarak da kayıtlara geçirilecek.

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