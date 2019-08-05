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Ohıo\'da Saldırganın Kız Kardeşini De Öldürdüğü Açıklandı

Ohio, 5 Ağustos 19 : ABD Başkanı Donald Trump dün Teksas ve Ohio\'da 29 kişinin öldürüldüğü saldırılar sonrası

Ohıo\'da Saldırganın Kız Kardeşini De Öldürdüğü Açıklandı

Ohio, 5 Ağustos 19 : ABD Başkanı Donald Trump dün Teksas ve Ohio\'da 29 kişinin öldürüldüğü saldırılar sonrası

05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:22
Ohıo\'da Saldırganın Kız Kardeşini De Öldürdüğü Açıklandı

Ohio, 5 Ağustos 19 : ABD Başkanı Donald Trump dün Teksas ve Ohio'da 29 kişinin öldürüldüğü saldırılar sonrası "Nefretin ülkemizde yeri yok. Belki de bu tip saldırıları durdurmak için daha fazla şey yapılmalı" dedi. Trump söylemiyle "nefret saldırılarını kışkırtmakla" suçlanırken; Ohio'daki saldırıda, saldırgan Connor Betts'in 22 yaşındaki kız kardeşinin de hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Ohio polisi, 24 yaşındaki saldırgan Connor Betts'in Dayton kentinde otomatik silahıyla çevreye ateş açmaya başlamasından bir dakika sonra vurulduğunu açıkladı.

Dayton Emniyet Müdürü Richard Biehl, çelik yelek giyen ve yanında yedek şarjörleri bulunan Betts'in 30 saniye süren saldırının ardından kalabalık bir bara girmeye çalışırken öldürüldüğünü söyledi. Biehl, "İçeri girmeyi başarsaydı daha büyük bir facia yaşanabilirdi" dedi.

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Dayton Belediye Başkanı Nan Whaley de polisin bu kadar kısa sürede saldırganı etkisiz hale getirmesinin daha fazla insanın ölmesini engellediğini söyledi.  ABD basını, saldırganın 22 yaşındaki kız kardeşi Megan Betts'in bir otomobilin içinde erkek arkadaşıyla birlikte hayatını kaybettiğini duyurdu.

SİLAHINI İNTERNETTEN SİPARİŞ ETTİ

Dayton Emniyet Müdürü Richard Biehl, Betts'in vurulan ilk kişi olmadığını söyledi.  Saldırıyı neden düzenlediği henüz bilinmeyen saldırganın silahını internetten sipariş ettiği ve adli sicilinde yasal olarak silah almasına engel olacak bir durumun olmadığı belirtiliyor.

Ohio'nun Dayton kentindeki saldırıda 9, Teksas eyaletinin El Paso eyaletindeki saldırıda ise 20 kişi hayatını kaybetmişti.

(BBC/FG)

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