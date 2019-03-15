Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102842
ALTIN
229.176
DOLAR
5.4612
STERLİN
7.2430
EURO
6.1833
Ölümlü kaza zanlısı tutuksuz yargılanacak
ÖLÜMLÜ KAZA ZANLISI TUTUKSUZ YARGILANACAK
İki zanlı 5 gün daha tutuklu kalacak
İKİ ZANLI 5 GÜN DAHA...
Gazimağusa ve Lefkoşa’da uyuşturucu
İKİ GENÇ TUTUKLANDI
Büke'ye tepki yağıyor!
BÜKE'YE TEPKİ YAĞIYOR!
banner306

Öğrencilerin küresel iklim eylemleri başladı

Öğrencilerin küresel iklim eylemleri başladı

15 Mart 2019 Cuma 10:34
Öğrencilerin küresel iklim eylemleri başladı

Dünya çapında birçok öğrenci bugün grev yaparak okula gitmiyor ve sokaklarda iklim değişikli ile mücadele için yürüyüş yapıyor. Avrupa’ya göre saatleri ileri olan Avustralya ve Yeni Zelanda’da öğrenciler “Başka bir yeryüzü yok”, “Dünyayı kurtaralım”, “Benim yerkürem benim geleceğim” gibi pankartlarla eylemlerine başladılar.

Türkiye’de ise 11 yaşındaki çevre aktivisti Atlas Sarrafoğlu, Greta’nın küresel eylem çağrısına karşılık vererek, bugün İstanbul’daki Bebek Parkı’na öğrencileri eylem yapmaya davet ediyor.

Öğrenciler hükümetlerin ve politikacıların iklim değişikliğini, küresel ısınmayı önlemek için yeterli politikalar üretmediklerini savunuyor.

Wellington, Melbourne ve Sidney gibi birçok kentte bir araya gelen genç protestocular, 16 yaşındaki İsveçli Greta Thunberg’in Ağustos 2018’den beri Stockholm’da parlamento dışında iklim için her cuma grev yapmasından esinlendi.

Greta ile dayanışma içinde olduklarını gösteren öğrenciler, iklim sorunun küresel bir sorun olduğunu ve bu soruna politikacılar tarafından ‘kriz’ olarak yaklaşılmasını talep ediyor.

Sidney’deki eylemcilerden Callum Frith, “Eğer biz bir şeyler yapmazsak bizim hayatlarımız bundan etkilenecek, 60 yaşındaki bir politikacının hayatı değil” dedi.

Bilim insanları kömür gibi fosil yakıtların kullanımının sera gazı salınımı yaparak ısınmayı arttırdığını açıkladı.

Diğer yandan 2015’teki Paris İklim Konferansında devletler, kömür ve fosil yakıt kullanımını azaltacaklarını taahhüt etmişti.

Anahtar Kelimeler:
öğrenciler Küresel Iklim Eylemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail’in başkenti Tel Aviv'e roket atıldı
İsrail’in başkenti Tel Aviv'e roket atıldı
Suriye'deki kriz geride dünyanın en kötüsü sayılan bir felaket bıraktı
Suriye'deki kriz geride dünyanın en kötüsü sayılan bir felaket bıraktı
Pentagon'dan Google'a Çin sitemi
Pentagon'dan Google'a Çin sitemi
Böyle olay görülmedi: Kavgada atılan ok telefona saplandı, hayatı kurtuldu
Böyle olay görülmedi: Kavgada atılan ok telefona saplandı, hayatı kurtuldu
Horlayan eşe kurşun!
Horlayan eşe kurşun!
Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
KTTO’dan, kamuda örgütlü sendikalara çağrı
KTTO’dan, kamuda örgütlü sendikalara çağrı
BM: Paris İklim Sözleşmesi’nin maliyeti 22 trilyon dolar
BM: Paris İklim Sözleşmesi’nin maliyeti 22 trilyon dolar
Etiyopya uçak kazasında Kanadalı bir aile üç neslini kaybetti
Etiyopya uçak kazasında Kanadalı bir aile üç neslini kaybetti
‘Formula 1’ tarihinin en başarılısı Schumacher
‘Formula 1’ tarihinin en başarılısı Schumacher

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim