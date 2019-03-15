Öğrencilerin küresel iklim eylemleri başladı

Dünya çapında birçok öğrenci bugün grev yaparak okula gitmiyor ve sokaklarda iklim değişikli ile mücadele için yürüyüş yapıyor. Avrupa’ya göre saatleri ileri olan Avustralya ve Yeni Zelanda’da öğrenciler “Başka bir yeryüzü yok”, “Dünyayı kurtaralım”, “Benim yerkürem benim geleceğim” gibi pankartlarla eylemlerine başladılar.

Türkiye’de ise 11 yaşındaki çevre aktivisti Atlas Sarrafoğlu, Greta’nın küresel eylem çağrısına karşılık vererek, bugün İstanbul’daki Bebek Parkı’na öğrencileri eylem yapmaya davet ediyor.

Öğrenciler hükümetlerin ve politikacıların iklim değişikliğini, küresel ısınmayı önlemek için yeterli politikalar üretmediklerini savunuyor.

Wellington, Melbourne ve Sidney gibi birçok kentte bir araya gelen genç protestocular, 16 yaşındaki İsveçli Greta Thunberg’in Ağustos 2018’den beri Stockholm’da parlamento dışında iklim için her cuma grev yapmasından esinlendi.

Greta ile dayanışma içinde olduklarını gösteren öğrenciler, iklim sorunun küresel bir sorun olduğunu ve bu soruna politikacılar tarafından ‘kriz’ olarak yaklaşılmasını talep ediyor.

Sidney’deki eylemcilerden Callum Frith, “Eğer biz bir şeyler yapmazsak bizim hayatlarımız bundan etkilenecek, 60 yaşındaki bir politikacının hayatı değil” dedi.

Bilim insanları kömür gibi fosil yakıtların kullanımının sera gazı salınımı yaparak ısınmayı arttırdığını açıkladı.

Diğer yandan 2015’teki Paris İklim Konferansında devletler, kömür ve fosil yakıt kullanımını azaltacaklarını taahhüt etmişti.