Öğrencilerden 3. Uluslar Arası Gazimağusa Sanat Festivali’ne Ziyaret



Lefkoşa, 21 Mart 19 (.):Gazimağusa’da bazı ilk ve orta dereceli okulların öğrencileri 3. Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali’nde devam eden atölye çalışmasını izledi.



Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Karakaol İlokulu, Gazi İlkokulu ve Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencileri 10 ülkeden 21 ressamın Mağusa Gelişim Akademisi Sakarya Yerleşkesi’nde devam eden atölye çalışmalarını izledi. Sanatçılarla birlikte resim yaptı.



KKTC ve Türkiye’nin yanı sıra, Azerbaycan, Almanya, Bulgaristan, Kazakistan, Katar, Ürdün, Güney Kıbrıs ve Rusya’dan 21 ressamın katıldığı festival kapsamında Mağusa Gelişim Akademisi’nde bir hafta boyunca 10.00-12.00 ve 14.00-17.30 saatleri arasında halkın izlenimine açık atölye çalışması yapılıyor.



Festivalin sergi açılışı 23 Mart saat 18.00’de Suriçi Buğday Camii’nde yapılacak.



Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuyla ilgili açıklamasında; uluslararası boyutuyla öne çıkan festivalde sanatçıların ortaya koydukları eserlerin ülke insanı ve kültürel değerlerle bütünleştiğini, seçkin ressamların kalitesi çok yüksek olan çalışmalarına özellikle ilköğretim öğrencilerinin dahil edilmesine özel bir önem verdiklerini belirtti.



Kültür sanat faaliyetlerinin kentte hız kesmeden devam ettiğini söyleyen Başkan Arter, sanat ve sanatçının önünü açacak katkıları her zaman vermeye devam edeceklerini de vurguladı.

(YIL/ŞEB)FOTOĞRAFLI