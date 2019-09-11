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Öğle uykusu kalbe iyi geliyor

Araştırmacılar haftada bir ya da iki gün kısa süreli öğle uykusuna yatan kişilerin, gece çok uykusuz kalsalar da kalp hastalıklarına yakalanma riskinin düşük olduğunu tespit etti. 

Öğle uykusu kalbe iyi geliyor

Araştırmacılar haftada bir ya da iki gün kısa süreli öğle uykusuna yatan kişilerin, gece çok uykusuz kalsalar da kalp hastalıklarına yakalanma riskinin düşük olduğunu tespit etti. 

11 Eylül 2019 Çarşamba 13:50
Öğle uykusu kalbe iyi geliyor

İsviçre'de yapılan bir araştırma, kısa süreli öğle uykusunun kalp hastalıkları riskini düşürdüğünü ortaya koydu. 

Time dergisinde yer alan bir makaleye göre, İsviçreli uzmanlar, 35-75 yaş aralığındaki 3 bin 500 kişinin uyku alışkanlıkları, genel sağlık durumları ve yaşam tarzlarını yaklaşık 8 yıl boyunca inceledi.

Araştırmada, yetersiz uykunun, sağlık problemleri açısından risk oluşturduğu, gündüzleri kestirmenin aşırıya kaçmamak şartıyla kalbe iyi gelebileceği görüldü. 

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Yarıdan fazla katılımcının öğle uykusu alışkanlığı olmadığı, 667'sinin gündüzleri bir veya iki kez, 411'inin üç veya beş kez, 370'inin de altı yedi kez öğle uykusuna yattığı belirtildi. 

Araştırmacılar haftada bir ya da iki gün kısa süreli öğle uykusuna yatan kişilerin, gece çok uykusuz kalsalar da kalp hastalıklarına yakalanma riskinin düşük olduğunu tespit etti. 

Kısa süreli gündüz uykularının, stresten kurtulmayı ve yetersiz gece uykusunu dengelemeyi sağlayarak kalbi koruduğu vurgulandı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, yetersiz uyku, diyabet, obezite, tansiyon, felç, kalp hastalıkları ve zihinsel rahatsızlıklar için risk oluşturuyor.

Uzmanlar ayrıca gün içinde daha zinde kalarak daha iyi performans sergileyebilmek için 20 dakikalık öğle uykusunun yeterli olduğunu ifade etti.

 

Son Güncelleme: 11.09.2019 16:58
Anahtar Kelimeler:
öğle Uykusu
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