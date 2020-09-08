Oecd: Okulların Kapatılmasından Kaynaklanan Beceri Kaybı Geleceğimizi Olumsuz Etkileyecek

Paris, 8 Eylül 20 (TAK): Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), COVID-19 salgını nedeniyle okul eğitiminin aksamasından dolayı beceri kaybı yaşandığını ve küresel ekonominin bu durumdan olumsuz etkileneceğini açıkladı.

OECD, küresel daralmanın Amerika Birleşik Devletleri için 15,3 trilyon dolarlık ekonomik kayıp anlamına geleceğini ve eğitimdeki kesintinin bir sonraki akademik yıla yayılması durumunda faturanın daha da ağırlaşacağını belirtti.

Küresel GSYİH'deki tahmini düşüşü açıklayan rapor, bu durumun "Öğrenme kaybı, beceri kaybı ve üretkenlikle ilgili becerilerin azalmasına yol açabileceğini" kaydetti.

OECD'ye göre eğitimin duraksaması nedeniyle zengin ve fakir öğrenciler arasında uçurum oluştu. İnternet erişimi olan çocuklar üzerinde olumsuz etkiler daha az görüldü.

Raporda, "Ayrıcalıklı geçmişe sahip öğrenciler alternatif öğrenme fırsatlarına giden yolu bulabilirler. Diğerleri ise okullar kapandığında genellikle dışarıda kaldı” ifadeleri yer aldı.

OECD raporuna göre, birçok ülkede okullar yeniden açılsa da eğitim açısından zorluklar aşılamıyor.

Ayrıca küçülen ekonomilerle birlikte eğitime ayrılan bütçelerin de azalma riskinin bulunduğuna dikkat çekildi.

(EURONEWS/FG)