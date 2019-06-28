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O adamla ilgili flaş gelişme! Para ödülü koydular

O adamla ilgili flaş gelişme! Para ödülü koydular

28 Haziran 2019 Cuma 14:04
O adamla ilgili flaş gelişme! Para ödülü koydular

O adamla ilgili flaş gelişme! Para ödülü koydular

Rusya'nın Tuva bölgesinde ayı saldırısı sonucu bir mağarada bir ay boyunca mucize şeklide hayatta kaldığı iddia edilen adamın kimliği tespit edilemeyince, iddianın 'uydurma' olduğuna yönelik ihtimal yükseliyor.

İngiliz Daily Mail gazetesine haberine göre; adının Aleksandr olduğu ifade edilen adamın aslında Kazakistan’da bir hastanede olduğu ve ayı saldırısına hiç uğramadığı öne sürüldü.

Uluslararası medyanın gündemine düşmeden önce Rus medyasına yansıyan haberlerde, bir ayı saldırısı sonucu ağır yaralandığı belirtilen adamın yaklaşık bir ay mağaranın içinde hayatta kalmayı başardığı aktarılmıştı.

Bir video ile beraberinde resimlerle aktarılan haberlerde, ayı saldırısında omurgasının kırıldığı ve ayı tarafından daha sonra yenmek üzere mağaraya taşındığı iddia edilen adamın dehşet verici hali sergileniyordu.

KİMLİĞİNİ BULANA PARA ÖDÜLÜ

Haberi yayan Moskova merkezli haber ajansı EADaily ise Aleksandr olarak bilinen adamın kimliğini tespit edene para ödülü vereceğini duyurdu.

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Olayın yaşandığı iddia edilen Tuva’daki hastanelerin yetkilileri, böyle bir hastalarının olmadığını söylüyor.

Daily Mail gazetesine göre; öte yandan bağımsız araştırmacılar tarafından yapılan incelemeler, haberlerde yayınlanan videodaki şahsın Rusya değil Kazakistan’dan olduğuna işaret ediyor. Görüntülerde duyulan bir kadın sesinin de Tuva dili değil Kazakça olduğu ortaya çıktı.

Kazakistan’da kaybolan insanların peşine düşen bir grup ise, videonun Aktöbe kentinde yakın zaman önce hastaneye kaldırılan bir adamı yansıttığını iddia etti.

Zello.poisk adlı grup, videodaki Aleksandr adlı şahsın, aradıkları aynı isimdeki adam olup olmadığını soruşturdu.

Gruptan yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

“Hastaneleri (Aktöbe) kontrol ettik ve bize yardımcı olmalarını rica ettik. Sonunda bu şahsın (ayı mağarasında bulunduğu iddia edilen) bizim kentimizden olduğunu keşfettik. Hastanelerden birinde tedavi ediliyor ve durumu iyiye gidiyor.”

Zello.poisk topluluğu, adamın bir ayı saldırısına uğramadığını da ifade etti.

Aktöbe’deki bir hastane kaynağı ise videodaki sakallı şahsın tedavi altına aldıkları bir hasta olduğunu belirtti. Ancak söz konusu hastaneden resmi bir açıklama yapılmış değil.

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