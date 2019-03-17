Nur Bekri'ye yolsuzluk davası açılacak

Çin yönetimi, sistematik baskı uygulamakla eleştirildiği Uygur toplumunun önde gelen isimlerinden Nur Bekri aleyhine dava açılacağını duyurdu.

Bekri, Sincan valiliğini yürüttüğü dönemde yolsuzluğa bulaşmakla suçlanıyor. Yargılama gerekçelerinde, 2008-2014 yılları arasında rüşvet almak ve görevini kötüye kullanmakla birlikte; hakkında yürütülen soruşturmada adaleti yanıltma ve doğruyu söylememe iddiaları sıralanıyor.

Çin Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu, Bekri'yi aynı soruşturma kapsamında nüfuzunu kullanarak servetini genişletmek ve aile üyelerine imtiyaz sağlamakla itham ediyor.

Komisyondan yapılan açıklamada, "Ahlaki açıdan yozlaşmış ve savurgan bir hayat süren Bekri, aynı zamanda gücünü cinsel amaçlar için de kullandı." denildi.

Geçen aralık ayına kadar Ulusal Enerji İdaresi Direktörü olan 57 yaşındaki siyasetçi, yargılama kararına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Eski vali hakkında, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) disiplin kurallarını ve kanunlarını ihlal etme suçundan geçtiğimiz eylül ayında soruşturma açılmış ve gözaltına alınmıştı.

Müslüman azınlıkların özgürlüklerini kısıtlayan politikaları savunduğu bilinen Bekri'nin Sincan valisi olduğu dönemde çıkan etnik çatışmalarda en az 200 kişi hayatını kaybetmişti.

Sincan'da bir milyonun üzerinde Uygur Türkünün eğitim merkezleri adı altındaki toplama kamplarında tutulduğu uluslararası kamuoyunun gündeminde tartışılmaya devam eden bir konu.