Batı ile Rusya, Ukrayna'daki savaş nedeniyle tarihinin en gergin dönemini yaşıyor.

Rusya'dan gelen haberler ise bu gerginliğin daha da artacağına işaret ediyor. Zira Kremlin güdümündeki medya nükleer tehditlerini sürdürüyor.

Nükleer savaş endişesi sürerken ABD'den flaş bir iddia geldi. Doktor Doom (Doktor Kıyamet) olarak da bilinen Nouriel Roubini, nükleer füzenin hedefi olacak ilk kenti açıkladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre 2008’deki mali krizi tahmin eden 64 yaşındaki New York Üniversitesi (NYU) ekonomi profesörü kâbus senaryosunu şu sözler ile duyurdu;

'Önümüzdeki on iki ay içinde Rusya'nın Ukrayna'ya karşı taktik nükleer silahlar kullandığı ve ardından NATO'ya saldırdığı ve Rusya ile konvansiyonel bir savaş başlattığımız bir senaryo var.'

Böyle bir senaryoda nükleer füzelerin ABD topraklarındaki ilk hedefinin ülkenin finans başkenti New York olacağını belirten Roubini, 'New York'ta olmak güvenli değil' dedi.

New York'u asıl bekleyen tehlikenin nükleer saldırısı sonrası meydana geleceğini belirten Doktor Kıyamet 'Çok daha kötüsü olacak. Önümüzdeki 20 yıl içinde New York şehir merkezinin çoğu sular altında kalacak' dedi.

NÜKLEER SALDIRIDAN CANLI ÇIKMAK İÇİN YAPILMASI GEREKEN 3 ŞEY

New York Acil Durum Yönetimi Departmanı geçtiğimiz dönemde olası bir nükleer saldırıda neler yapılması gerektiğini anlatan bir video yayınlamıştı.

'Bir nükleer saldırı oldu. Bana nasıl ve neden diye sorma. Sadece olduğunu bil. Peki şimdi ne yapıyoruz' sözleri ile başlayan videoda yapılabilecekler 3 başlık altında toplandı.

Satan 2'nin ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombalarından 2000 kat daha güçlü olduğu belirtiliyor. Füzenin en az 10 nükleer başlığa ev sahipliği yapabileceği de gelen bilgiler arasında.

Bir nükleer saldırı senaryosunda yapılacak ilk şeyin bir binaya girmek olduğunun vurgulandığı videoda araçların içinde bulunmanın yeterli olmayabileceği belirtildi.

'Kapı ve pencereleri kapatın ve pencerelerden uzak durun' denilen videoda ilk fırsatta temizlenilmesi ve kıyafetlerin değiştirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Daha sonra resmi kanallardan gelen haberlerin takip edilmesi gerektiği belirtildi. Videoda bu üç ana adım 'İçeri gir, içeride kal, bizi izlemeye devam et' şeklinde özetlendi.

TÜM BAŞKENTLER MENZİLİ İÇİNDE

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gözü gibi koruduğu 'Satan 2' füzeleri Rusya'nın başkenti Moskova'dan fırlatıldığında Avrupa ve ABD başkentlerine ulaşabilecek menzile sahip.

Satan 2'nin ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombalarından 2000 kat daha güçlü olduğu belirtiliyor.

Füzenin en az 10 nükleer başlığa ev sahipliği yapabileceği de gelen bilgiler arasında.

PUTİN 'DURDURULAMAZ' DİYE TANITMIŞTI

Söz konusu füze, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından övülen yeni nesil Rus silah teknolojisinin bir parçası.

Putin, 2018'de yaptığı konuşmasında hipersonik füzelerin bin kilometre menzilde denizde ve karadaki hedefleri vurabildiğini açıklamıştı.

Füzeyi 'durdurulamaz' ve 'yenilmez' olarak tanımlayan Putin yeni silahları ile dünyanın neredeyse her noktasını vurabilecekleri ve ABD yapımı bir füze kalkanından kurtulabilecekleri konusunda ısrarlı.