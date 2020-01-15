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NSA, Windows 10 işletim sisteminde güvenlik açığı buldu

ABD'nin dijital istihbarat kurumu Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), Microsoft'un ürettiği Windows 10 bilgisayar işletim sisteminde büyük bir güvenlik açığı tespit etti.

NSA, Windows 10 işletim sisteminde güvenlik açığı buldu

ABD'nin dijital istihbarat kurumu Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), Microsoft'un ürettiği Windows 10 bilgisayar işletim sisteminde büyük bir güvenlik açığı tespit etti.

15 Ocak 2020 Çarşamba 11:49
NSA, Windows 10 işletim sisteminde güvenlik açığı buldu

Microsoft'tan yapılan açıklamada, işletim sisteminde sahte "kod imzalama sertifikaları" yaratılmasına olanak sağlayan güvenlik açığının NSA'nın uyarısıyla düzeltildiğini bildirdi.

Şirket söz konusu açığı gidermek üzere güvenlik güncellemesi yayımladı.

NSA da konuyla ilgili yayımladığı açıklamada, "açığın kapatılmamasının vahim ve yaygın sonuçları olacağı" uyarısında bulundu.

"ARADAKİ ADAM SALDIRILARINA" ZEMİN HAZIRLAYABİLİR

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Siber güvenlik uzmanları, bilgisayar korsanlarının dijital imzası güvenilir kaynaklara ait gibi görünen sahte sertifikalar yaratılmasına izin veren açığın, kullanıcının özel bilgilerinin deşifre edilmesine ve ağ bağlantılarının kontrol edilmesine yol açabileceğine dikkati çekti.

"Aradaki adam saldırısı" adı verilen siber saldırılara zemin hazırlayan açığın, geniş çaplı bilgi hırsızlığı ve iletişim ağlarının manipülasyonu için kullanılabileceği kaydedildi. 

NSA, AÇIKTAN İSTİHBARAT İÇİN YARARLANMAYI TERCİH ETMEDİ

NSA'nın olağan koşullarda bu tip açıkları kendi istihbarat ihtiyaçları için değerlendirmeyi tercih ettiğini belirten uzmanlar, kurumun bu kez gizlemek yerine şirketi uyararak geniş çaplı bir siber tehdidi önlemeyi seçtiğini vurguladı. 

NSA'nın 2017'de dijital açıkların hangi hallerde ifşa edileceği, hangi hallerde gizli tutulup istihbarat ihtiyaçları için kullanılacağı konusunda yönetmelikleri yeniden düzenlediğine dikkati çeken eski NSA uzmanı Priscilla Moriuchi, "Kırılganlık Ortaklığı Süreci" adı verilen düzenlemelerin ana internet sistemlerinin, ABD ekonomisinin ve genel kamu çıkarının korunmasına daha fazla odaklandığını ifade etti.


 

Son Güncelleme: 15.01.2020 15:00
Anahtar Kelimeler:
NSAWindows 10 Işletim Sistemi
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