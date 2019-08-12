banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Cihangir’de iş kazası
CİHANGİR’DE İŞ KAZASI
KKTC’de izinsiz ikamet eden 5 kişi tutuklandı
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Kurşunlama olayında 4 yeni tutuklu!
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Motosiklet kazası: 1'i ağır 2 yaralı
1'İ AĞIR 2 YARALI
banner306
Flaş Haber
Zincirleme kaza!
Kapat

Norveç\'teki Cami Saldırganı Mahkemeye Çıkarıldı

SAVCI SALDIRGANIN TUTUKLULUK SÜRESİNİN DÖRT HAFTA DAHA UZATILMASINI İSTEDİ - SALDIRGANIN, MAHKEMEDE SIK SIK KAMERALARA GÜLÜMSEMESİ DİKKATİ ÇEKTİ

Norveç\'teki Cami Saldırganı Mahkemeye Çıkarıldı

SAVCI SALDIRGANIN TUTUKLULUK SÜRESİNİN DÖRT HAFTA DAHA UZATILMASINI İSTEDİ - SALDIRGANIN, MAHKEMEDE SIK SIK KAMERALARA GÜLÜMSEMESİ DİKKATİ ÇEKTİ

12 Ağustos 2019 Pazartesi 13:10
Norveç\'teki Cami Saldırganı Mahkemeye Çıkarıldı

SAVCI SALDIRGANIN TUTUKLULUK SÜRESİNİN DÖRT HAFTA DAHA UZATILMASINI İSTEDİ - SALDIRGANIN, MAHKEMEDE SIK SIK KAMERALARA GÜLÜMSEMESİ DİKKATİ ÇEKTİ

Stockholm, 12 Ağustos 19 : Norveç'in Barum şehrinde Afganlara ait El-Nur İslam Merkezi Camisi'ne düzenlenen saldırıya ilişkin gözaltına alınan 21 yaşındaki Norveçli Philip Manshaus, "cinayet" ve "terör saldırısı" suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.

Başkent Oslo'da mahkemeye çıkartılan ve ilk kez görüntülenen Manshaus'un suratındaki morluklar ve şişlikler dikkati çekti.

Norveç gazetesi VG'nin haberine göre Manshaus, 17 yaşındaki üvey kız kardeşini öldürdükten sonra Barum şehrinde El-Nur İslam Merkezi Camisi'ne terör saldırısı gerçekleştirdi.

Savcı, saldırgan hakkında tutukluluk süresinin dört hafta daha uzatılmasını istedi.

Mahkemede suçlamaları reddeden saldırganın, sık sık kameralara gülümsemesi de dikkati çekti.

banner317
NORVEÇ POLİSİ RAFİQUE'İNİ KAHRAMAN İLAN ETTİ

Norveç polisi, olası bir katliamı önleyen 65 yaşındaki Afganistan vatandaşı Mohammad Rafique'i kahraman ilan etti.

Norveç Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Rafique'e saldırgana karşı korkusuzca durduğu ve eylemine izin vermediği için teşekkür edildi.

Norveç'in VG gazetesine açıklamada bulunan Rafique, saldırgana sarılarak ateş etmesini engellediğini söyledi.

Saldırganın parmağını gözüne soktuğunu, kendisine yumruk attığını kaydeden Rafique, saldırganın elinde biri av tüfeği olmak üzere iki silah bulunduğunu ve eline vurarak silahları yere düşürmesini sağladığını ifade etti.

Barum'da dün silahlı bir kişi, El-Nur İslam Merkezi adlı camiye saldırı düzenlemiş, olayda bir kişi yaralanmış ve şüpheli gözaltına alınmıştı.

(AA/AK/HÖ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Husilerden Suudi Arabistan Sınırındaki Askeri Mevzilere Saldırı
Husilerden Suudi Arabistan Sınırındaki Askeri Mevzilere Saldırı
Jeffrey Epstein'in Ölümünde Soru İşaretleri...
Jeffrey Epstein'in Ölümünde Soru İşaretleri...
Norveç'te cami saldırganını durduran Refik Kahraman oldu
Norveç'te cami saldırganını durduran Refik Kahraman oldu
Cammu Keşmir'de sıkı askeri önlemler...
Cammu Keşmir'de sıkı askeri önlemler...
Twitch'ten özür...
Twitch'ten özür...
Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar iptal edildi
Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar iptal edildi
Çin'deki Lekima tayfununda kayıplar artıyor
Çin'deki Lekima tayfununda kayıplar artıyor
Kanarya adalarında orman yangını
Kanarya adalarında orman yangını
Yeni doğan bebeğe vaftiz sırasında şiddet!!
Yeni doğan bebeğe vaftiz sırasında şiddet!!
'Rusya'ya karşı iklim silahı kullanılmış olabilir'
'Rusya'ya karşı iklim silahı kullanılmış olabilir'

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim