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Norveç\'te Kamp Alanına Saldıran Kutup Ayısı, Bir Kişiyi Öldürdü

Kopenhag, 28 Ağustos 20 : Norveç\'te kamp sakini kutup ayısının saldırısında hayatını kaybetti.

28 Ağustos 2020 Cuma 15:30
Norveç\'te Kamp Alanına Saldıran Kutup Ayısı, Bir Kişiyi Öldürdü
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Kopenhag, 28 Ağustos 20 : Norveç'te kamp sakini kutup ayısının saldırısında hayatını kaybetti.

Longyearbyen Vali Yardımcısı Soelvi Elvedah, olayın Kuzey Kutup Dairesi içindeki Svalbard Adalarında meydana geldiğini, kamp alanına saldıran kutup ayısının kimliği açıklanmayan bir erkeği öldürdüğünü söyledi.

Elvedah, olaya tanık olan 6 kişinin ise geçirdikleri şok nedeniyle hastaneye kaldırıldığını belirtti. 

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Çevredekiler tarafından vurulan kutup ayısının, daha sonra yakındaki bir havaalanının park yerinde leşi bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kuzey Kutup Bölgesi'nde 20-25 bin kutup ayısının yaşadığı ifade ediliyor. 

Norveç yayın kuruluşu NRK, adamın 1971'den bu yana kutup ayısı saldırısına kurban giden 5. kişi olduğunu duyurdu. 

(AA/ÖZ/HA)

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