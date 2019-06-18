Norveç\'in Sommaröy Adası Sakinleri \'saatsiz\' Yaşam İstiyor

NORVEÇ'İN KUZEYİNDEKİ 300 NÜFUSLU SOMMARÖY ADASI, DÜNYADA ZAMAN DİLİMİNE BAĞLI YAŞANMAYAN İLK BÖLGE OLMAK İÇİN ADADA SAAT KULLANIMININ KALDIRILMASI YÖNÜNDE ÇALIŞMA BAŞLATTI

Kopenhag, 18 Haziran 19 : Norveç'te Tromsö yakınlarındaki Sommaröy adası sakinleri, dünyada saat kullanmayan ilk toplum olmak istiyor.

Norveç Kamu Yayıncısı NRK'de yer alan habere göre, Norveç'in kuzeyinde yer alan ve yaklaşık 300 kişinin yaşadığı Sommaröy adası sakinleri, strese neden olduğu gerekçesiyle, adada saat kullanılmaması için harekete geçti.

Ada sakinleri yaptıkları toplantıda, saat kullanımının kaldırılması için parlamentoya başvurulması yönünde fikir birliğine varırken, bölgede gecelerin bile aydınlık geçmesi nedeniyle adada yaşayanların gün içinde saatin kaç olduğunu bilmeye ihtiyaç duymadığı vurgulandı.

NRK'ye konuşan girişimin fikir babası KjellOveHveding, "Dünya genelinde insanlar stres ve depresyondan etkileniyor. Genelde bunun nedeni hayata yetişememe duygusu, tabii saatin de bunda rolü var. Biz, herkesin hayatı tam anlamıyla yaşadığı, zaman dilimi olmayan bir bölge olmak istiyoruz." dedi.



Amaçlarının ada sakinlerine 'esneklik' ve saatten bağımsız bir yaşam sağlamak olduğunun altını çizen Hveding, adadaki dükkanların da zaman dilimine bağlı kalmadan çalışabileceğini söyledi.Hveding, okul ve işe gidenlerin de esneklikten yararlanabileceklerini ve kendilerini saat dilimlerine göre kısıtlamayacaklarını vurgulayarak, "Gecenin 4'ünde çim biçmek mi istiyorsunuz, hiç çekinmeden biçebilirsiniz." diye konuştu.Adada gün boyunca esnek bir yaşam hedeflediklerini belirten Hveding, "Buraya geldiğinizde saatinizi atın ve hayatınızı yaşayın." diyerek Sommaröy'da zaman dilimine bağlı kalmadan yaşam çağrısında bulundu.Saatsiz yaşamı şimdiden benimseyen ada sakinleri, adada saatsiz yaşamı sembolize etmek için, kol saatlerini adanın girişindeki köprüye asıyor.(AA/ÖZ/ŞEB)